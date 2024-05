Festival de Cannes 2024. Claire Simon filme l'école à hauteur d'enfant dans "Apprendre", un hymne à l'institution et à ses serviteurs

La cinéaste avait exploré le corps des femmes dans Notre corps, un passionnant documentaire réalisé à l'hôpital sur "l'épopée des corps féminins". Entrer une caméra dans une école n'est pas une première pour la réalisatrice, qui avait déjà posé la sienne en 1991 dans la cour de récréation d'une école maternelle (Récréations, 1992).

Cette fois, dans Apprendre, un film aussi clair, simple et puissant que son titre, Claire Simon pousse les portes des salles de classe d'une école élémentaire d'Ivry-sur-Seine, ville du Val de Marne limitrophe de Paris. Entre les murs de cet établissement, la cinéaste nous fait partager le quotidien des enfants, les petits rituels, les apprentissages, le partage, les disputes, les échanges et les relations avec les maîtres et les maîtresses.

Le film était projeté en Sénce spéciale dimanche 19 mai au Festival de Cannes. À l’issue de la projection, pendant laquelle on a pu entendre de nombreux éclats de rire (l'école est vraiment un théâtre) et aussi une écoute attentive, on pouvait sentir l'émotion de la réalisatrice et de l'équipe enseignante de l'école Makarenko. "J'étais bouleversée", a déclaré Claire Simon le lendemain à franceinfo Culture.

La réalisatrice Claire SImon lors de la projection de son film documentaire "Apprendre", présenté le 19 mai en Séance spéciale lors de la 77e édition du Festival de Cannes. (LAURENCE HOUOT / FRANCEINFO CULTURE)

"Pour moi c'est très important d'être dans la sélection officielle. C'est vraiment une reconnaissance. Et je suis très fière d'y être avec ce film, avec un documentaire, sans vedettes. C'est très important pour cette école, pour toutes les écoles. C'est très important politiquement. Pour moi, vraiment c'est très beau" a insisté la réalisatrice.

"Ce sont des civilisateurs"

Avec sa caméra légère, "comme un appareil photo", la réalisatrice saisit tous ces petits moments, cette vie qui se déroule dans un huis clos où les enfants et les adultes partagent la même mission : apprendre. Apprentissages scolaires, mais aussi apprentissages d'une vie en commun, de partage, de respect, de réflexion sur le monde qui les entoure. Le film sortira dans les salles en janvier 2025.

La réalisatrice place sa caméra à hauteur d'enfant, et nous fait entrer comme des petites souris dans cet espace habituellement fermé aux regards extérieurs. Le film donne au spectateur le sentiment d'entrer sur la pointe des pieds dans ce temps secret, qui occupe une part si importante dans la vie des enfants, de ces êtres en devenir. "Je voulais qu'ils me tolèrent comme une invitée", confie la réalisatrice.

"Apprendre", de Claire Simon, présenté au Festival de Cannes en Séance spéciale le 19 mai 2024. (CLAIRE SIMON)

Dans cette école, comme dans bien des écoles, les enseignants effectuent avec patience le travail qui leur est confié dans ce microcosme préservé, un pilier de la République. "Les maîtres et les maîtresses sont des civilisateurs", affirme la réalisatrice. "Et il y en a peu dans notre société, si on regarde bien, des civilisateurs. On devrait tous leur donner la légion d'honneur et doubler leurs salaires", insiste-t-elle.

Le cinéma de Claire Simon n'est pas un cinéma qui problématise, mais qui saisit la vie. Une réalité qu'elle donne à voir au spectateur à travers son propre regard, attentif, méticuleux, généreux. Pas de commentaires, pas d'interviews, à peine une ou deux questions qui surgissent dans un murmure. On ne parle pas des conditions de travail. On ne parle pas de manque d'effectifs, de difficultés à intégrer les enfants en situation de handicap, ou de laïcité. On le voit à l'œuvre. "Ça parle tout seul", souligne Claire Denis.

"Ça parle tout seul"

Ici pas de discours, pas de revendications, tout se déploie sans forcer, dans la captation du vivant. Claire Simon sait avec sa caméra, saisir ces moments qui deviennent comme des petites scènes de théâtre, où chacun joue son rôle. Mais ce qui frappe surtout, c'est comment dans ces classes, entre les enfants, circulent toutes les problématiques qui traversent la société, sans qu'il y ait besoin de les mettre en scène.

C'est aussi la structure sociale, et ses rapports de force qui sont mis ici en lumière, à travers notamment l'irruption dans l'école d'une classe d'un lycée parisien. Ils sont là pour partager avec les petits ivryens un moment de musique. Très vite, on demande aux enfants d'Ivry de s'arrêter de jouer pour "mieux entendre" ceux qui savent faire… Une jeune fille se met à jouer la truite de Schubert avec virtuosité. La caméra navigue sur les visages de ceux qu'on a fait taire. Tout est dit.

"Apprendre", de Claire Simon, présenté au Festival de Cannes en Séance spéciale le 19 mai 2024. (CLAIRE SIMON)

Plus tard, on entendra les enfants de Makarenko chanter ensemble avec leurs enseignants Diamonds de Rihanna, très juste et très bien. Fin de la démonstration. "Ils sont admiratifs et humiliés. Mais cela permet quand même qu'ils se rencontrent, et de savoir que les autres existent, des deux côtés", relève la réalisatrice.

Avec ce film, Claire Denis nous fait entrer par les corps, par la matière, dans l'esprit de l'école, au sens républicain et noble du terme. Une école pour tous, chargée de transmettre des connaissances, mais surtout le lieu d'apprentissage d'une vie collective, dans laquelle chacun a sa place, sa voix, son identité, dans le respect des uns et des autres. Un sanctuaire à préserver.

La Fiche

Genre : documentaire

Réalisateur : Claire Simon

Pays : France

Durée : 1h 45 min

Sortie : janvier 2025

Distributeur : Condor Distribution

Synopsis : APPRENDRE, lever le doigt, ne pas se tromper. Avoir envie que la maîtresse ou le maître nous dise : c’est bien ! Savoir lire, écrire, compter, c’est pas toujours facile… APPRENDRE aux enfants, détecter dans leurs yeux ce qui coince, les encourager, les aider. Les faire lire, chanter… APPRENDRE à se parler dans la cour plutôt que de se battre. APPRENDRE, cela se passe dans une école élémentaire de la République dans une ville de la banlieue parisienne.