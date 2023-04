Festival de Cannes 2023 : "Le Retour" de Catherine Corsini et "Black Flies" de Jean-Stéphane Sauvaire rejoignent la compétition officielle

En dépit de la polémique qui entoure "Le Retour" de Catherine Corsini, le film est bien en lice pour la Palme d'or de la 76e édition du Festival de Cannes.

Le Festival de Cannes a annoncé lundi 24 avril les compléments de sa sélection officielle. Deux films français rentrent dans la course à la Palme d'or : Black Flies de Jean-Stéphane Sauvaire et Le Retour de Catherine Corsini, au cœur d'une polémique. La présence en compétition du douzième film de la cinéaste française aurait dû être annoncée le 13 avril 2023, lors de la conférence de presse du festival qui se tient du 16 au 27 mai 2023.

Mais le film avait a été "laissé de côté, à la suite de la dénonciation d’irrégularités et de faits de harcèlement sur le tournage", rapporte Le Monde (article payant) dans un article publié le 24 avril. Sa sélection est aujourd'hui confirmée "après enquête (de) l’équipe de Thierry Frémaux", délégué général du Festival de Cannes, poursuit le journal.

Le doute planait également sur une entrée en compétition du dernier long métrage de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, qui sera présenté en première mondiale sur la Croisette.Thierry Frémaux n'a apparemment pas réussi à convaincre le cinéaste américain.

Un biopic sur l'abbé Pierre

A Un Certain Regard, on retrouvera Only The River Flows de Wei Shujun et Une Nuit de Alex Lutz qui sera projeté hors Compétition en clôture de la section. Toujours hors compétition, le biopic sur le fondateur du mouvement Emmaüs, L’Abbé Pierre – Une Vie de combats, signé par Frédéric Tellier – et avec Benjamin Lavernhe dans la peau du religieux – sera présenté.

La section Cannes Première accueillera, elle, Perdidos en la noche de Amat Escalante, L’Amour et les forêts de Valérie Donzelli et Eureka de Lisandro Alonso avec Viggo Mortensen, Chiara Mastroianni –maîtresse de cérémonie de cette édition –, et Maria de Medeiros.

Les festivaliers retrouveront en Séances spéciales Little Girl Blue de Mona Achache, Bread and Roses de Sahra Mani et Le Théorème de Marguerite de Anna Novion. Hypnotic de Robert Rodriguez et Project Silence de Kim Tae-gon seront projetés, eux, en Séances de minuit. Côté courts metrages, c'est Filles du feu de Pedro Costa qui rejoint la sélection officielle.