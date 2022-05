Festival de Cannes 2022 : quels sont les favoris pour la Palme d'or ?

Parmi les 21 films en compétition au festival de Cannes, quels sont ceux qui ont suscité le plus d'enthousiasme ? "Pronostic très difficile cette année, parce qu'aucun film ne se détache comme une évidence absolue dans cette sélection 2022", rapporte, samedi 28 mai, la journaliste Stéphanie Desjars, en duplex de la Croisette (Alpes-Maritimes).

James Gray et Lukas Dhont parmi les favoris

Parmi les noms qui circulent le plus au sein de la critique, celui de James Gray, réalisateur du film Armageddon Time, qui chronique son adolescence dans le Queens, à New York. Le film "pourrait toucher la fibre sociale de Vincent Lindon", selon la journaliste. "On parle aussi beaucoup du Belge Lukas Dhont pour son film Close, mais les délibérations ont lieu en ce moment-même, dans le plus grand secret", conclut Stéphanie Desjars. Le verdict est attendu à partir de 20h30, sur France 2.