EN IMAGES. Festival de Cannes 2021 : Virginie Efira, Paul Verhoeven, Clotilde Courau et Daphne Patakia embrasent le tapis rouge avec "Benedetta"

Toujours aussi provocateur, Paul Verhoeven, 82 ans, a présenté à Cannes ce vendredi 9 juillet (et en même temps dans les salles françaises) le très attendu "Benedetta", thriller sur une nonne mystique et lesbienne qui scandalisa l'Italie du XVIIe siècle, créant le choc sur la Croisette.

C’était l’un des films les plus attendus de ce 74e Festival de Cannes. Tourné il y a deux ans et demi, Benedetta de Verhoeven a secoué la Croisette. Mélange explosif de sexe, de sensualité, de scandale et de violence, Benedetta dépeint la vraie histoire de Benedetta Carlini, une nonne du XVIIe siècle condamnée au bûcher pour son homosexualité.

Incarnée par Virginie Efira entourée de Charlotte Rampling, Clotilde Courau, Daphne Patakia ou encore Lambert Wilson, Benedetta sort aujourd'hui également en salles. L'équipe du film à foulé le tapis rouge au milieu des invités, impatients de découvrir le flm au cours d'une avant-première.