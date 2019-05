EN IMAGES. Cannes 2019 : les meilleurs moments de la cérémonie de clôture

"Parasite" du réalisateur Bong Joon-Ho a remporté la Palme d'Or au cours d'une cérémonie qui a su surprendre grâce à son palmarès, en révélant notamment Ladj Ly et Mati Diop.

Le Jury de Alejandro Gonzalez Iñarritu a aussi récompensé Le jeune Ahmed de Jean-Pierre et Luc Dardenne avec le Prix de la mise en scène, ainsi que Antonio Banderas et Emily Beecham pour les meilleures interprétations masculine et féminine. Retrouvez le palmarès en intégralité ici.