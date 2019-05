DIRECT. Festival de Cannes : le Français Ladj Ly remporte le prix du jury, ex-æquo avec Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CANNES

: "Je dédie ce prix à tous les misérables de France. (...) Le seul ennemi qu'ont les habitants et les policiers dans le film, c'est la misère."

: Le Prix du jury, un des prix de consolation faute de Palme, revient à deux films : Les Misérables du Français Ladj Ly et Bacurau des Brésiliens Kleber Mendonça Filho et Juliano Dornelles. "C'est la seule fois où on peut primer deux films. Nous avons considéré qu'il fallait les récompenser", s'est justifié Alejandro Innaritu.

: Les Frères Dardenne à Cannes, c'est un peu comme Lionel Messi et le Ballon d'or : deux Palmes, un prix du scénario, un grand prix et une mention spéciale, en plus de ce prix de la mise en scène. Il n'y a plus de place sur la cheminée.

: Les frères Dardenne repartiront de Cannes avec le prix de la mise en scène pour leur film Le jeune Ahmed.

: C'est bien dommage pour Adèle Haenel et Noémie Merlant qui le méritaient amplement

: Le prix d'interprétation féminine est remis à Emily Beecham, une actrice anglo-américaine de 35 ans, pour Little Joe.











: Le prix du scénario est décerné à la Française Céline Sciamma pour son film Portrait de la jeune fille en feu qui raconte une romance entre deux femmes au XVIIIe siècle. Elle avait eu la (non-officielle) Queer Palm tout à l'heure.

: Un prix spécial est remis à Elia Suleiman pour son film It must be heaven, dont nos camarades de franceinfo Culture ont fait la critique cet après-midi.

: "Les récompenses aujourd'hui ne reflèteront que l'opinion de neuf personnes dans le monde", souligne Alejandro Inarritu, le président du jury du Festival de Cannes.

: La Caméra d'or, qui récompense le premier film, est remise au Guatémaltèque César Díaz pour son long métrage Nuestras Madres. Ce film évoque le génocide guatémaltèque, qui a coûté la vie à 250 000 personnes, dont le père du réalisateur.

: Vous avez tout à fait raison @Parisien, dont acte !





: Contrairement à ce que vous venez d'écrire, cinq fois sélectionné, Pedro Almodovar a été deux fois récompensé, par le prix de la mise en scène pour "Tout sur ma mère" et le prix du scénario et prix d'interprétation collective pour ses actrices pour "Volver".

: Edouard Baer prend la parole pour introduire cette cérémonie de clôture. "Pierre Lescure [un des dirigeants du festival] se tient le menton, c'est signe que tout va bien", ironise l'acteur qui fait rire le public.

: Selon Télérama, ce cru 2019 du Festival restera comme l'un des tous meilleurs de ces dernières années.

: Pedro Almodovar a beau avoir son rond de serviette à Cannes, il n'a décroché en cinq participations qu'un pauvre prix d'interprétation collectif pour les actrices de Volver en 2006. Ce qui en fait un des favoris pour cette année, en foot on parlerait presque d'une "Palme d'or de compensation".

: Si vous voulez vous faire une idée de l'ambiance au sein de la critique, le site Destination Ciné propose un récapitulatif sous forme de tableau.

: C'est Catherine Deneuve qui remettra la Palme d'or ce soir à l'heureux lauréat.

: Toujours selon franceinfo Culture, Leonardo DiCaprio pourrait décrocher le prix du meilleur acteur pour sa prestation dans le film de Quentin Tarantino, Once Upon a Time... in Hollywood. Explications :



"Cela permettrait par ailleurs de donner un prix par acteur interposé à Once Upon a Time… in Hollywood, le film entrant difficilement dans une case du palmarès, comme demi-réussite. Enfin, cela rassurerait les Américains vis-à-vis du festival, les majors étant depuis des années quelque peu frileuses pour envoyer leurs films en compétition à Cannes."

: @Dil83 J'ai vu aussi Memories of Murder, et c'est également un chef d'œuvre. Peut-être que mon point de vue sur le Transperceneige est légèrement biaisé par le fait que j'ai adoré la BD :-)

: Bonjour Pierre, je vous conseille plutôt du même réalisateur : « Memories of murder « et « The host ».. deux excellents films ! Merci beaucoup pour votre travail !

: Nos camarades de franceinfo Culture ont donné leurs pronostics dans cet article. Selon eux, Pedro Almodovar est bien placé pour décrocher la Palme. Avec cette nuance de taille : "Douleur et gloire arrive d’ailleurs en tête du tableau de la critique sur la Croisette. Mais critique et jury se sont rarement rejoints sur un palmarès cannois…"

: Et si nous tentions un petit jeu des pronostics sur l'identité du vainqueur de la Palme d'or à Cannes ? Je n'ai vu aucun des films en compétition, mais pour le plaisir du jeu, je mise sur le film Parasite du Coréen Bong Joon-ho, dont j'ai adoré le Transperceneige et Okja.

: On connaîtra dans quelques heures le palmarès du festival de Cannes 2019. Sélectionné en compétition officielle, Sybil, le nouveau film de Justine Triet fait partie des favoris notamment pour le Prix d'interprétation féminine, le nom de Virginie Efira étant cité dans les pronostics. Franceinfo Culture s'intéresse aux studios du Pôle Pixel à Villeurbanne, près de Lyon, où a été tourné ce film.







: Quel sera le palmarès du festival de Cannes ? Si la réponse ne sera donnée que ce soir, franceinfo Culture vous propose son propre palmarès. Et c'est Douleur et Gloire de Pedro Almodovar qui, pour nos confrères, s'impose pour la Palme d'or.





