EN IMAGES. Cannes 2019 : Alain Delon, Al Pacino et Diego Maradona attendus sur la Croisette

Chaque Festival de Cannes apporte son lot de stars sur le tapis rouge. Cette année : Alain Delon, Al Pacino, Leonardo DiCaprio mais aussi Diego Maradona sont attendus.

Avec Once Upon a Time ... In Hollywood de Quentin Tarantino et Mektoub My Love : Intermezzo d'Abdellatif Kechiche qui se sont rajoutés le 2 mai à la compétition du Festival de Cannes 2019, la sélection officielle est maintenant close. Résultat : le tapis rouge de la Croisette sera trois étoiles avec des réalisateurs et acteurs de renommée internationale mais aussi quelques surprises. Voici en images le casting du 72e Festival de Cannes.