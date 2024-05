DIRECT VIDEO. Festival de Cannes 2024 : Jacques Audiard de retour sur la Croisette avec "Emilia Perez" Durée de la vidéo : 70 min Ce replay n'est plus disponible. Article rédigé par franceinfo France Télévisions

Le réalisateur français plonge dans le milieu des cartels mexicains et la transidentité avec son nouveau film qui met en scène l'actrice espagnole transgenre Karla Sofía Gascón et les stars américaines Zoe Saldana et Selena Gomez.

Il a son rond de serviette au Festival de Cannes. Jacques Audiard revient sur la Croisette pour la septième fois avec Emilia Perez, projeté en compétition samedi 18 mai. A 72 ans, il fait partie des cinéastes multiprimés sous le soleil de la côte d'Azur. Le réalisateur et scénariste français a déjà remporté une Palme d'or, en 2015, avec Dheepan, un Grand Prix en 2009 avec Un prophète et un Prix du meilleur scénario en 1996 avec Un héros très discret. Avec Emilia Perez, il se penche sur l'histoire de Rita, avocate "au service d’un gros cabinet plus enclin à blanchir des criminels qu’à servir la justice", résume le synopsis. Tout change le jour où le chef d'un cartel lui demande de l'aide pour se retirer des affaires et "réaliser le plan qu’il peaufine en secret depuis des années : devenir enfin la femme qu’il a toujours rêvé d’être". Leos Carax et Noémie Merlant attendus sur le tapis rouge Au casting de ce film tourné en espagnol, au croisement du polar et de la comédie musicale, on retrouve les actrices américaines Zoe Saldana et Selena Gomez. On découvrira aussi l'actrice espagnole transgenre Karla Sofía Gascón, qui a entamé sa transition de genre en 2018. Autre film projeté en compétition samedi, Caught by the Tides, du réalisateur chinois Jia Zhang-Ke, une histoire d'amour sur fond de pays en pleine mutation. Hors compétition, on guettera les projections du nouveau film expérimental de Leos Carax, C'est pas moi, et le premier film de l'actrice française Noémie Merlant, Les Femmes au balcon, une comédie d'horreur qui raconte l'histoire de trois femmes coincées dans un appartement à Marseille.

Partager : l'article sur les réseaux sociaux