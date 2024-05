Découvrez les premières images vertigineuses de "Megalopolis", le très attendu film de science fiction de Francis Ford Coppola

Les premières images de Megalopolis, le film de science fiction que Francis Ford Coppola présentera en compétition au prochain Festival de Cannes, ont été dévoilées samedi 4 mai. L'extrait dure près de deux minutes mais il est électrisant. Les images sont splendides : elles montrent un bâtiment de métal et de verre de forme audacieuse dans un crépuscule orangé, une mégalopole s'étalant à l'horizon.

Adam Driver apparaît au sommet du bâtiment. Il se poste tout au bord du précipice, contemple l'abîme, avance un pied et s'incline, prêt à plonger. Puis crie soudain : "Temps, arrête-toi !", en couvrant ses yeux de ses bras, comme s'il ne croyait pas à sa propre injonction. Mais visiblement, ça marche ! Tout s'est immobilisé en contre-bas. La rue et le temps se sont arrêtés.

Tremblant, Adam Driver se redresse, puis claque des doigts et le temps reprend son cours, comme le montre le ballet des voitures. Une scène haletante qui donne très envie de connaître la suite de ce film qui est l'un des plus attendus sur la Croisette.



Détail touchant, Francis Ford Coppola a dévoilé ce premier extrait de ce film qui lui tient à cœur depuis si longtemps le jour de l'anniversaire de son épouse Eleanor, décédée le 12 avril. "Megalopolis a toujours été dédié à ma femme Eleanor, explique le réalisateur sur Instagram. J'avais vraiment espéré célébrer avec elle son anniversaire en ce 4 mai. Mais hélas cela n'est pas le cas, alors permettez-moi de partager ce cadeau en son nom."

Un film en compétition pour la Palme d'or



Megalopolis, projet en gestation depuis plusieurs décennies, a été financé par Coppola lui-même. Tourné en cinq mois à Atlanta et à New York, ce film d'anticipation long de 2h13 raconte la reconstruction de la mégalopole new-yorkaise après un cataclysme. Deux architectes s'opposent. D'un côté, l'idéaliste César, joué par Adam Driver (Star Wars, BlacKkKlansman, Ferrari...), qui souhaite développer une cité utopique, imaginant de la rebâtir avec des matériaux renouvelables.

De l'autre, le maire Frank Cicero, interprété par Giancarlo Esposito (Usual Suspects, Breaking Bad, The Mandalorian), qui fomente une stratégie de marchés publics corrompue. Troisième personnage de l'histoire, Julia, campée par Nathalie Emmanuel (Fast and Furious, Game of Thrones), la fille de l'édile qui cherche un sens à sa vie, tiraillée entre la fidélité à son père et l'amour qu'elle porte à l'architecte idéaliste.

Avec Megalopolis, Francis Ford Coppola se retrouve à 85 ans en compétition pour la Palme d'or au prochain Festival de Cannes. S'il l'emporte, ce serait sa troisième puisqu'il a déjà obtenu deux Palmes, la première pour Conversation secrète en 1974, la seconde pour Apocalypse Now en 1979.