Festival de Cannes 2024 : "Les Graines du figuier sauvage", le thriller familial et politique de Mohammad Rasoulof, part favori

Si cinéma et politique ont souvent fait sens commun sur la Croisette, la présentation des Graines du figuier sauvage de Mohammad Rasoulof en compétition à Cannes fait événement, en raison des circonstances qui ont mené le réalisateur à être présent au Festival pour accompagner son film en compétition.

Prix Un certain regard en 2017 pour Un homme intègre, Mohammad Rasoulof réalise un film à charge contre le régime iranien à travers le récit d’un futur juge d'instruction dont l’arme de service a disparu.

Une arme disparaît

Donné parmi les favoris du palmarès attendu ce samedi 25 mai, Les Graines du figuier sauvage, projeté en fin de festival, a fortement impressionné. Mohammad Rasoulof démontre un art du récit constamment renouvelé, pourtant réduit à une famille - un couple et leurs deux filles (adolescente et jeune adulte) -, sans acteurs connus. Ils portent une histoire simple et édifiante, prétexte à une critique subtile du régime iranien.

Alors que Téhéran vit une période de crise politique, sociale et de manifestations, Iman est nommé enquêteur au tribunal révolutionnaire de Téhéran, la voie royale menant à sa vocation de juge d’instruction. Désabusé, ayant à multiplier des condamnations à mort non instruites, Iman perd son arme de service. Ses soupçons se portent sur sa femme et ses filles qui vont subir sa loi de plus en plus vindicative.

Du scope, au portable

À travers cette histoire anecdotique, Mohammad Rasoulof filme une métaphore du contexte sociopolitique iranien. Le régime de Téhéran, aujourd’hui déstabilisé par le décès récent du président iranien Ebrahim Raïssi, est depuis la mort de Jina Mahsa Amini secoué par le mouvement "Femme, Vie, Liberté !", né au Kurdistan et répandu dans l’Iran entière depuis 1922. Filmé en scope (écran large), Les Graines du figuier sauvage est entrecoupé d’images de manifestations, de violences policières et d’arrestations musclées, tournées au portable par Rasoulof, qui apportent une réalité sidérante au film.

On comprend que Les Graines du figuier sauvage déplaise aux mollahs, et que Mohammad Rasoulof soit l’homme à abattre. S’il ne suffit pas d’un film pour changer le monde, Mohammad Rasoulof appuie là où ça fait mal, avec un art de la dramaturgie qui passionne comme un thriller durant près de trois heures. Autant de critères, artistiques et idéologiques, qui font des Graines du figuier sauvage une œuvre majeure, que l’on devrait en toute logique trouver au palmarès. La Palme ?

La fiche

Genre : Drame / Thriller

Réalisateur : Mohammad Rasoulof

Acteurs : Soheila Golestani, Setareh Maleki, Missagh Zareh, Mahsa Rostami

Pays : Iran / France / Allemagne

Durée : 2h48

Sortie : Prochainement

Distributeur : Pyramide Distribution

Synopsis : Dans un Téhéran secoué par des troubles politiques et sociaux. Le juge d'instruction Iman découvre que son arme a disparu, il soupçonne sa femme et ses filles, imposant des mesures draconiennes qui mettent à rude épreuve les liens familiaux.