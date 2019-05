Cannes 2019 : "Diego Maradona", une tragédie grecque à Naples

Le réalisateur britannique Asif Kapadia a présenté dimanche 19 mai à Cannes, mais hors compétition, le très attendu "Diego Maradona". Un documentaire beau, sincère et intense sur les années napolitaines de l’icône argentine.

Diego Maradona n’aura finalement pas monté les marches du Festival de Cannes dimanche 19 mai. C’est le dernier coup de théâtre de l’ancienne star de foot argentine, pourtant très attendue à la présentation hors compétition du documentaire qui lui est consacré. Nous voyons Diego Maradona lors de la projection réservée à la presse. Dans la salle, on y entend parler espagnol ici et là, mais ce qui impressionne est la présence massive de journalistes italiens. Elle est révélatrice de l’empreinte profonde que l’ex-footballeur a laissée dans ce pays. Magnifique et traumatisante.

L’histoire vécue de l’intérieur

Diego Maradona revient sur les années napolitaines de l’icône argentine, où entre 1984 et 1991 elle passera du statut de demi-Dieu à celui de pestiféré. Réalisé par le Britannique Asif Kapadia (auteur de Senna sur le coureur de F1 et Amy, Oscar du film documentaire 2016, sur Amy Winehouse), le film est le récit de cette tragédie grecque qui a pour cadre Naples.

Image du "Diago Maradona" de Asif Kapadia. (M2R Films)

L’un des atouts majeurs du documentaire est de nous faire vivre l’histoire de l’intérieur. Et à hauteur d’homme. Les premiers plans sont à ce titre exceptionnels, le spectateur est embarqué dans le convoi qui emmène Maradona, à la vitesse d’une voiture de police, au stade San Paolo en passant par le centre de Naples. On y respire l’atmosphère, et on mesure la tension de ces moments.

Revanche sportive, revanche sociale

Nous sommes en juillet 1984, la ville pauvre du Sud de l’Italie s’est lourdement endettée pour accueillir la star. Mais les deux sont face au même enjeu : Maradona sort de deux années catastrophiques à Barcelone, et attend sa revanche sportive, l’équipe de Naples est en péril de relégation et la ville veut sa revanche sociale. Les deux auront gain de cause, pensez que pendant cette période Naples gagne le très convoité "Scudetto" (le championnat d’Italie) à deux reprises. Presque miraculeux.

Mars Films

Les images d’archive (inédites, nous indique-t-on) sont commentées tour à tour par Diego Maradona lui-même, son ancien préparateur physique (figure des plus intéressantes pour comprendre le récit), sa compagne, et d’autres proches. Elles font vivre l’ascension et montrent admirablement comment Naples fait de son héros une figure quasi-christique, portraituré par exemple sur les murs aux côtés de la Madone. Maradona a, à son tour, saisi la particularité de cette ville et son besoin de retrouver sa fierté, elle si mal traitée par l’attitude hautaine et raciste des grandes équipes du Nord.

La Camorra, les filles et la drogue

Seulement, ce lien fort du joueur avec sa ville passe aussi par ses faces obscures, que le film met en lumière. A commencer par le rôle joué par la Camorra, la mafia napolitaine, en la personne de Carmine Giuliano et son clan. Certains témoignages du film sont glaçants. La mafia le protège et le fournit en prostituées et surtout en cocaïne, une addiction qui sera l’une des raisons de sa chute.

La statue Maradona s’effrite sur son propre socle : la ville de Naples le lâche, le club et ses tifosi le lâchent et même la mafia qui cesse de le couvrir parce qu’il finit par trop l’exposer. Mais il n’y a pas que cela : en 1990, Maradona gagne aux côtés de ses équipiers argentins contre l’Italie en semi-finale de la Coupe du monde. Et cela se passe… au stade San Paolo de Naples qui l’avait sacré six ans plus tôt. Un affront de trop. C’est le début de la fin.

La fiche

Genre : Documentaire

Réalisateur : Asif Kapadia

Pays : Royaume-Uni

Durée : 2h10

Sortie : 31 juillet 2019

Distributeur : Mars Films



Synopsis : Le 5 juillet 1984, Diego Maradona débarque à Naples pour un montant qui établit un nouveau record du monde. Pendant sept ans, il enflamme les stades. Le footballeur le plus mythique de la planète a parfaitement trouvé ses marques dans la ville la plus passionnante – mais aussi la plus dangereuse – d’Europe. Sur le terrain, Diego Maradona était un génie. En dehors du terrain, il était considéré comme un dieu. Cet Argentin charismatique aimait se battre contre l’adversité et il a mené le SCC Napoli en tête du tableau pour la première fois de son histoire. C’était un rêve éveillé ! Mais le prix à payer était élevé. Diego pouvait faire tout ce qu’il voulait tant qu’il accomplissait des miracles sur le terrain. Pourtant, des heures plus sombres ont fini par succéder à ces années fastes… Diego Maradona a été réalisé à partir de plus de 500 heures d’images inédites issues des archives personnelles du footballeur.