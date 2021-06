Festival de Cannes : Jacques Audiard, Nanni Moretti, Sean Penn... Découvrez l'ensemble de la sélection officielle dévoilée ce matin

Thierry Frémaux, délégué général du festival de Cannes a annoncé ce 3 juin lors d'une conférence de presse la sélection de la 74e édition, qui se déroulera du 6 au 17 juillet 2021. Au total, la Sélection officielle comptera 61 films. La composition du jury, présidé par l'Américain Spike Lee, n'a pas encore été dévoilée.

Les réalisateurs italien Nanni Moretti avec Tre Piani, américain Sean Penn avec Flag Day, russe Kirill Serebrennikov avec Petrov's flu et français Jacques Audiard pour Les Olympiades, seront cette année en compétition au Festival de Cannes, ont annoncé jeudi les organisateurs.

Figureront également dans la sélection le film Annette du Français Leos Carax, The French Dispatch de l'Américain Wes Anderson ou encore Benedetta du Néerlandais Paul Verhoeven.

Parmi les films hors compétition, De son vivant d'Emmanuelle Bercot avec Catherine Deneuve, Cécile de France et Benoit Magimel. Le tournage avait été interrompu suite à l'hospitalisation de Catherine Deneuve. Autre film très attendu Hors compétition, Stillwater, un thriller de Tom Mc Carthy tourné à Marseille avec Matt Damon et Camille Cottin.

Prudence sanitaire et empreinte environnementale

A noter, la création cette année d'une nouvelle section intitulée "Cannes Premières". Cette sélection fera la place à des cinéastes "confirmés" qui ont déjà été sélectionnés en compétition. On y retrouvera Tromperie d'Arnaud Desplechin ou encore Mothering Sunday un film de la Française Eva Husson.

Autre nouveauté cette année : la création d'une section éphémère consacrée aux questions environnementales. Le Festival avait annoncé mi-avril une série de mesures destinées à réduire son empreinte environnementale, ainsi qu'une contribution payée par les journalistes accrédités.

Sur la plan logistique, le délégué général du Festival Thierry Frémaux a appelé à la "prévention" et à la "prudence" arguant que l'épidémie de Covid-19 n'était pas encore "vaincue".

Au total, 24 films seront en lice pour la Palme d'or du 6 au 17 juillet, dont quatre réalisés par des femmes. Annette, le film de Léos Carax, fera l'ouverture, et le film de clôture sera une "surprise", a annoncé Thierry Frémaux.

COMPETITION

Un héros, de Asghar Farhadi

Tout s'est bien passé, de François Ozon

Tre piani, de Nanni Moretti

Titanede Julia Ducournau

The French Dispatch de Wes Anderson

Red Rocket de Sean Baker

La fièvre de Petrov de Kirill Serebrennikov

France de Bruno Dumont

Nitram de Justin Kurzel

Memoria de Apichatpong Weerasethakul

Lingui de Mahamat-Saleh Haroun

Les Olympiades de Jacques Audiard

Les Intranquilles, de Joachim Lafosse

La fracture de Catherine Corsini

Julie (en deux chapitres) de Joachim Trier

Hytti nro 6 de Juho Kuosmanen

Haut et fort de Nabil Ayouch

Le genou d’Ahed de Nadav Lapid

Drive my car de Ryusuke Hamaguchi

Bergman Island de Mia Hansen-Love Benedetta de Paul Verhoeven

L’histoire de ma femme de Ildiko Enyedi

Annette de Leos Carax (Ouverture) Flag day de Sean Penn *

HORS COMPÉTITION

De son vivant, d’Emmanuelle Bercot

Emergency declaration, de Han Jae-Rim

The Velvet Underground, de Todd Haynes

Stillwater, de Tom McCarthy

Aline, de Valérie Lemercier

Bac Nord, de Cédric Jimenez

UN CERTAIN REGARD



The Innocents, de Eskil Vogt

After Yang, de Kogonada

Commitment Hasan, de Hasan Semih Kaplanoglu

Lamb, de Valdimar Johansson

Noche de Fuego, de Tatiana Huezo

Bonne mère, de Hafsia Herzi

Delo (House arrest, d’Alexey German Jr.

Blue Bayou, de Justin Chon

Moneyboys, de C.B Yi

Freda, de Gessica Généus

Un monde, de Laura Wandel

SÉANCES SPÉCIALES



H6, de Yé Yé

Cahiers noirs, de Shlomi Elkabetz

O Marinheiro das Montanhas, de Karim Aïnouz

JFK Revisited : Through the looking glass», d’Oliver Stone

Jane par Charlotte, de Charlotte Gainsbourg

CANNES PREMIÈRES



Evolution, de Kornel Mundruczo

Tromperie, d’Arnaud Desplechin

Cow, d’Andrea Arnold

Cette musique ne joue pour personne, de Samuel Benchetrit

Mothering Sunday, d’Eva Husson

Serre-moi fort, de Mathieu Amalric

In front of your face, de Hong Sang-Soo

SÉANCES DE MINUIT

Oranges sanguines de Jean-Christophe Meurisse