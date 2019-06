Annecy 2019 : "Wonderland, le royaume sans pluie", un film coloré et lumineux de Keiichi Hara

Déja récompensé à deux reprises au festival d'animation d'Annecy pour "Colorful" et "Miss Hokusai", le réalisateur japonais Keiichi Hara revient sur les rives du lac avec un nouveau long-métrage familial.

Bonjour Annecy, I'm back. Sur la scène du théâtre Bonlieu, le réalisateur japonais mêle la malice et l'humour. Keiichi Hara est un habitué du festival. Après Miss Hokusai primé à Annecy en 2015 (prix du jury) et Colorful (prix spécial du jury et prix du public en 2011), il renoue cette année avec un public plus large et plus familial.

Une fable écologique

Wonderland, le royaume sans pluie est l'adaptation d'un roman jeunesse de Sachiko Kashiwaba, publié en 1988. Akané est une adolescente rêveuse embarquée malgré elle dans un royaume en train de perdre ses couleurs en raison d'une grave sécheresse. Charge à elle de retrouver le prince, seul capable de sauver le pays. Elle est accompagnée dans sa quête d'un alchimiste, d'un petit lutin espiègle aux cheveux oranges et de sa tante Chii, antiquaire intrépide et délurée.

Schiko Kashiwaba, Kodansha/2019 Birthday Wonderland Committee

Cette fable écologique soulève la question des enjeux environnementaux et sociaux qui attendent les générations futures. Mais ce n'est pas l'objectif premier du film. "Evidemment l'écologie est un thème très important pour moi, raconte Keiichi Hara. Mais je ne voulais pas trop mettre en avant ce côté message. Je voulais que le public prenne plaisir à voir le film et ensuite réflechisse à ce sujet. "

Poétique, drôle et lumineux, ce conte fantastique ravira les enfants auxquels il s'adresse avant tout.

La fiche

Genre : Animation, aventure

Réalisateurs : Keiichi Hara

Pays : Japon

Durée : 1h55

Sortie : 24 juillet 2019

Producteur : Fuji Television Network Inc - Signal MD

Distributeur : Anime LTD, Art House Films

Synopsis : La veille de son anniversaire, la jeune Akané se rend chez sa tante antiquaire pour récupérer son cadeau. Dans l’étrange bric-à-brac de la boutique, elle pose sa main sur une pierre magique. Un nouveau monde s'offre alors à elle. Persuadé qu'elle seule peut sauver son royaume de la sécheresse, Hippocrate l'alchimiste l'engage dans un voyage fantastique pour sauver Wonderland.