Etats-Unis : "Les Dents de la mer" pourrait élucider un meurtre datant de 1974

Selon le fils de Stephen King Joe Hill, "la dame des dunes", dont le corps mutilé avait été découvert en 1974, aurait été figurante un mois plus tôt sur le tournage du film "Les dents de la mer".

Et si un meurtre datant de 1974 était finalement élucidé par Les dents de la mer ? Le fils de l'écrivain Stephen King, Joe Hill, en est convaincu depuis 2015, rapporte BFMTV. Ce dernier assure que "la dame des dunes", dont le corps mutilé avait été retrouvé à Provincetown, dans le Massachusetts (Etats-Unis), en juillet 1974... n'est autre qu'une figurante dans le film de Steven Spielberg.

En plus de 40 ans, cet assassinat n'a jamais été résolu aux Etats-Unis. Joe Hill pense avoir enfin trouvé une piste pour tenter d'élucider cette affaire, après avoir lu un livre consacré à "la dame des dunes", et visionné une nouvelle fois Les dents de la mer. Il a trouvé qu'une figurante du film ressemblait fortement à cette victime.

Le fils de Stephen King précise également sur son blog (lien en anglais) que cette femme a tourné une scène pour le film en juin 1974, précisément un mois avant la découverte du corps mutilé de la "dame des dunes". Le tournage du film s'est enfin déroulé sur l'île de Martha Vineyard, près de Provincetown, ajoute-t-il pour étayer sa théorie. Sans compter le fait que la jeune victime portait un jean et un bandana bleu quand son corps a été retrouvé — soit la même tenue que la figurante dans Les dents de la mer.

"Et si nous l'avions tous vue ?"

Joe Hill est convaincu du sérieux de sa découverte. "J'ai abordé le sujet avec un agent du FBI que je connais. Je pensais recevoir des moqueries", raconte-t-il sur son blog. "A la place, il a levé un sourcil et a dit: 'tu sais, cela pourrait valoir le coup d'aller plus loin avec ta théorie. Il pourrait y avoir quelque chose. Des idées plus étranges ont résolu d'autres cas."

Le fils de Stephen King invite ainsi les internautes "détectives anonymes" à l'aider à confirmer son idée, notamment en regardant de nouveau le film. "Et si nous l'avions tous vue ?", se demande-t-il. "Et si elle était devant nous depuis des décennies et que nous ne l'avions juste pas remarquée?"