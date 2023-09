Entretien avec Woody Allen à Lyon pour "Coup de chance", son dernier film avec Melvil Poupaud et Lou de Laâge

Le réalisateur new-yorkais de 87 ans était ce dimanche 10 septembre l'invité de l’Institut Lumière pour présenter en avant-première son 50e long métrage entièrement tourné en France. Intitulé "Coup de chance" le film sort le 27 septembre, il pourrait signer la fin de la carrière du cinéaste.

Temps de lecture : 3 min

À l'occasion de son concert dans la région lyonnaise avec le New Orleans Jazz Band, Woody Allen a fait un passage à l'Institut Lumière de Lyon pour présenter en avant-première son 50e long métrage.

Intitulé Coup de chance, ce nouveau film a été entièrement tourné en France avec les comédiens français Lou de Laâge, Melvil Poupaud, Niels Schneider et Valérie Lemercier. Il s'annonce comme un thriller teinté de vaudeville, autour d'une liaison extraconjugale dans le Paris des beaux quartiers.

France 3 Rhône-Alpes / J. Sauvadon / S. Allec / W. Vadon

"Je ne suis pas un fétichiste, je fais des films"

20 ans après sa première visite, c'est la deuxième fois que Woody Allen revient à Lyon dans la ville qui a vu naître le cinéma en 1896 sous les caméras des frères Lumière. Pour le réalisateur, qui fait jouer le décor et les ambiances urbaines comme un personnage, ce souvenir est agréable mais il ne semble pas plus ému que ça. "Je ne suis pas très sensible à ce genre de choses. Mais je me souviens avoir beaucoup aimé Lyon et fait une sympathique visite du hangar du premier film, mais je ne suis pas un cinéphile fétichiste, je fais simplement des films en espérant qu'ils soient les meilleurs possible, le reste n'a pas beaucoup d'importance pour moi", confie-t-il.

Un film très français

Particularité de Coup de chance : c'est le premier long-métrage de Woody Allen entièrement tourné à Paris en langue française et joué par des comédiens français.

Une difficulté pour le réalisateur américain ? Pas nécessairement."Ça a été très simple en réalité. J'ai toujours été influencé par des réalisateurs français comme Truffaut, Godard ou Renoir. Ils ont eu une très grande importance pour les cinéastes de ma génération. J'aime l'idée que 'Coup de chance' aurait pu être réalisé par un cinéaste français", dit-il.

Lou de Laâge, Melvil Poupaud, Niels Schneider et Valérie Lemercier se partagent l'affiche dans un labyrinthe amoureux. Tels des musiciens de jazz, Woody Allen les a laissés interpréter librement leur partition. "J'ai fait confiance aux acteurs. Ils semblaient bien comprendre les scènes, le scénario, les émotions étaient justes", révèle-t-il.

Dernier film ? "Le cinéma n'est plus glamour"

Auteur d'une longue filmographie et récompensé par quatre Oscars, Coup de chance pourrait signer la fin de la carrière de Woody Allen. "Je veux arrêter pour deux raisons. La première est qu'il est de plus en plus difficile de trouver de l'argent pour réaliser des films. C'est la partie la plus ennuyeuse dans ce métier. La seconde, c'est que je n'aime pas ce qu'est devenu le cinéma aujourd'hui avec les plateformes de streaming. Avant, c'était très excitant de retrouver son film sur grand écran, de voir les gens remplir une salle et de vivre une expérience commune, assure le cinéaste de 87 ans, avant d'ajouter "Si quelqu'un décidait de me financer, je succomberais sans doute à la tentation de faire un autre film, mais je tenterai de faire en sorte que mon film reste le plus longtemps possible à l'affiche.

Je trouve qu'aujourd'hui, le cinéma a perdu de son glamour et de son attrait Woody Allen Cinéaste

La musique pour le plaisir

Parallèlement au cinéma, Woody Allen pratique la clarinette avec les musiciens du New Orleans Jazz Band. Une passion qu'ils partagent sur scène depuis des années avec le public. Ils se produisent régulièrement à New York et dans le monde entier.

Pour le cinéaste, jouer en live sur scène est un plaisir ressourçant. " Quand vous tournez un film vous devez prendre des décisions tout le temps, choisir vos costumes, vos décors, veiller au jeu des comédiens, c'est un travail de chaque instant. Mais quand je fais de la musique, j'ai juste à monter sur scène. Je retrouve les musiciens avec qui je joue dans mon salon depuis des années, on prend juste du plaisir, et visiblement, le public aussi", se réjouit-il.

Entretien mené par Julien Sauvadon, journaliste à France 3 Lyon.

La fiche de "Coup de chance"

Genre : Comédie dramatique

Réalisateur : Woody Allen

Acteurs et actrice : Lou de Laâge, Melvil Poupaud, Niels Schneider, Valérie Lemercier, Elsa Zilberstein

Pays : Etats-Unis

Durée : 1h33

Sortie : 27 septembre 2023

Distributeur : Metropolitan FilmExport

Synopsis :

Fanny et Jean ont tout du couple idéal : épanouis dans leur vie professionnelle, ils habitent un magnifique appartement dans les beaux quartiers de Paris et semblent amoureux comme au premier jour. Mais lorsque Fanny croise, par hasard, Alain, ancien camarade de lycée, elle est aussitôt chavirée. Ils se revoient très vite et se rapprochent de plus en plus…