Emission spéciale "Harry Potter" : Emma Watson confie avoir voulu quitter la saga en cours de route

Plus que quelques jours à patienter avant que l’émission anniversaire d’Harry Potter ne sorte sur HBO Max (le 1er janvier) et Salto (le 2 janvier). Vingt années ont passé depuis la sortie du premier film, une belle occasion pour les acteurs de se remémorer de bons... et de mauvais souvenirs. La comédienne Emma Watson, l’interprète d’Hermione Granger, raconte avoir traversé des périodes de doute au cours de ces dix ans de tournage. Dans un extrait de l'émission envoyé aux médias anglo-saxons ce mardi 28 décembre, elle explique qu'elle avait même pensé à quitter la saga.

De gauche à droite : Emma Watson, Daniel Radcliffe et Rupert Grint, en août 2000. (GETTY IMAGES / HULTON ARCHIVE)

Une célébrité difficile à supporter

Lors de l'émission, Emma Watson confie qu'elle n’était plus sûre de vouloir continuer l’aventure alors qu’ils s’apprêtaient à tourner le cinquième volet de la saga, Harry Potter et L’Ordre du Phoenix (sorti en 2007). La raison ? Sa célébrité soudaine et fulgurante, qu’elle avait du mal à supporter en tant qu'adolescente. "Les gens ont tendance à oublier tout ce qu’elle a enduré et comment elle a tenu le coup, avec grâce", a déclaré l’acteur qui a interprété Draco Malfoy, Tom Felton. "Dan (Radcliffe) et Rupert (Grint) étaient ensemble, moi, j’avais mes copains alors qu’Emma, en plus d’être plus jeune, était toute seule". Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l'acteur a également dévoilé des images des répétitions d'Harry Potter, où l'on peut voir sa belle complicité avec la comédienne.

Entourée de ses anciens camarades de jeu, Emma Watson ajoute qu’il y a peu, elle était tombée sur son journal intime de l’époque. Elle y parlait beaucoup de sa solitude et s'était vraiment rendu compte à quel point elle n’était pas "heureuse" à ce moment-là de sa vie. La jeune actrice a connu une grande et rapide notoriété en raison du succès d’Harry Potter à l'école des Sorciers, sorti en 2001. Elle était alors âgée de onze ans.

"Solidaire"

Un sentiment partagé par ses deux acolytes dans le film, Daniel Radcliffe (Harry Potter) et Rupert Grint (Ron Weasley). "Nous n'en avions jamais vraiment parlé. Je suppose que nous vivions les choses à notre propre rythme, nous étions dans l'instant présent à ce moment-là. Il ne nous est pas vraiment venu à l'esprit que nous avions probablement tous des émotions similaires", commente Rupert Grint dans l'extrait.

Emma Watson, âgée aujourd’hui de 31 ans, assure toutefois que personne n’a eu besoin de la convaincre de rester. "Les fans voulaient vraiment que l'on réussisse, et nous étions tous vraiment solidaires les uns des autres. C'était formidable".