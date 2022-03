"Neige", le documentaire en 3D de Cyril Barbançon sur l'or blanc à l'heure du réchauffement climatique

Alors que la saison d’hiver se termine, Cyril Brabançon et Jacqueline Farmer proposent de la faire durer un peu avec Neige, leur documentaire qui sort en salles le 1er avril. Ces deux amoureux de la nature ont voulu comprendre comment ces flocons qui ont le pouvoir de nous émerveiller sont plus que jamais au cœur d’enjeux économiques, environnementaux et stratégiques.

Vivre avec la neige

Leur démarche : suivre la progression d’une dépression hivernale dans différents endroits du globe (en France mais aussi aux États-Unis, en Islande, en Scandinavie, en Pologne) pour comprendre ce qui se passe quand la neige arrive, comment la nature, les animaux et les hommes s’adaptent à cet élément.

Le réalisateur Cyril Barbançon, dans son studio près de Grenoble. (F. Ceroni / France Télévisions)

Un météorologue suit ce périple pour décrypter le réchauffement climatique, ses conséquences sur l’enneigement et l'impact de ces changements sur les espèces animales et végétales.

Pour comprendre ces enjeux, les réalisateurs ont sollicité les stations de sports d’hiver. "On s'est aperçus que c'était un véritable tabou de parler de ça dans les stations", confie Cyril Barbançon. Celle des Orres, située entre 1650m et 2720m dans les Hautes-Alpes, est au cœur de l’histoire. L’hiver, ses habitants vivent au rythme de la neige qui a façonné leur vie quotidienne, leurs traditions, l’économie locale.

Sa raréfaction pose de nombreuses questions. Perdre la neige, c’est perdre aussi un certain nombre de choses et pas seulement au niveau économique. Pour Cyril Brabançon, "on ne va pas arrêter le réchauffement climatique" : "Mais on peut diminuer son impact et prendre conscience du lien qu’on a avec ces questions-là", précise-t-il.

La magie de la 3D

Pour Neige, Cyril Brabançon a renoué avec la 3D. Il a conçu lui-même une caméra pour filmer en relief. Un dispositif qu’il a déjà utilisé en 2015 sur le film Ouragan, l’odyssée d’un vent. Coréalisé avec Jacqueline Farmer et Andy Byatt, le documentaire raconte le voyage de plus de 15 000 km de l’ouragan Lucy, sa naissance en Afrique, son passage au-dessus de l’Atlantique et sa mort un mois plus tard en Amérique. Une odyssée suivie au sol par les météorologues, par les chasseurs d’ouragan et par les astronautes de la Station spatiale internationale (ISS). Avec la 3D, les réalisateurs avaient pu montrer l’ouragan dans toutes ses dimensions, accentuant la position dérisoire de l’homme face aux éléments.

Pour Neige, l’approche est un peu différente. Elle se fait en installant la caméra dans une cabane d’affut. Grâce à une très grosse caméra, on peut capter les scènes animalières, en intimité.

Cyril Barbançon dans une cabane d'affut avec la caméra 3D qu'il a lui-même conçue. (F. Ceroni / France Télévisions)

Le relief est une invitation à rencontrer les animaux. Il y a un lien charnel et émotionnel plus fort. Cyril Brabançon Réalisateur

Cinéaste de la nature

Né en 1971 en Haute-Savoie, Cyril Brabançon ne s’est pas tout de suite tourné vers l’image et la réalisation. Cuisinier de formation - il a passé quelques années dans les brigades de Pierre Gagnaire – il quitte cet univers pour se consacrer à l'image. Objecteur de conscience, Cyril effectue son service civil dans un centre pour les animaux sauvages. C’est là qu’il apprend la photo animalière et l'éducation à l'environnement.

En 1998, il réalise un premier court métrage documentaire intitulé Nain rouge, une vie d’écureuil. Par la suite, il réalise des films pour Arte, France 3 et Canal Plus, suivant de nombreuses espèces animales (orques, baleines à bosse, lynx, chauves-souris, marmottes, loups...). Bricoleur de génie et féru de technologie, il construit avec une petite équipe, un dirigeable baptisé Soulcam (commercialisé par Panavision) qui permet de tourner des images très fluides de la nature et des animaux.

Le public grenoblois pourra découvrir ses deux films le 1er avril, à 18h30 au Pathé Chavant, 21 boulevard Maréchal Lyautey à Grenoble. Ouragan et Neige seront projetés, suivis d’une rencontre avec Cyril Brabançon, Vincent Neirinck (Mountain Wilderness), Philippe Dubois (France Nature Environnement Isère) et Marie Dumont (Centre d'étude de la neige).