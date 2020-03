"Le feu sacré" : l'avant-première à Valenciennes du documentaire émouvant sur la lutte des sidérurgistes d'Ascoval

"Le feu sacré", récit du combat des ouvriers de l'aciérie du Nord, sortira en salle le 29 avril 2020. Il a été présenté au Festival de Valenciennes.

De l'aciérie au grand écran... Les salariés d'Ascoval ont fait l'ouverture du festival de cinéma de Valenciennes. Le feu sacré est un film documentaire d'Eric Guéret qui retrace leur combat en 2018.

Une séance en avant-première chargée d'émotion pour tous les ouvriers qui ont bloqué le site pour sauver leurs emplois. Ce soir-là, les acteurs étaient spectateurs. "Se voir sur grand écran, c'est un peu flippant", confie Nacim Bardi, salarié chez Ascoval.

Le combat et la victoire

Filmé dans la région où le conflit social a grondé durant plus d'une année, le documentaire résonne fortement pour les spectateurs du Nord. Au terme de la lutte, les ouvriers, la Direction et les responsables syndicaux d'Ascoval obtiennent gain de cause. L'entreprise de Saint-Saulve est sauvée en mai 2019 grâce à un accord avec le groupe British Steel. Durant toute la crise, Eric Guéret a suivi le combat en immersion.

Aujourd'hui, 262 personnes sur 300 travaillent toujours dans l'aciérie. Au-delà du conflit social, Le feu sacré raconte la vie, les familles de ces hommes et femmes qui sont en jeu, et leur ténacité. "C'est un magnifique message d'espoir qui montre que quand on est unis, quand on se bat et que tout le monde s'y met, on peut arriver à sauver l'industrie en France. Il n'y a pas de fatalité à la délocalisation", assure le réalisateur.

Affiche du film "Le feu sacré" d'Eric Guéret (Bonne Pioche production)

"Le feu sacré" réalisé par Eric Guéret en salle le 29 avril 2020 - Durée 1h33