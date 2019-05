Cannes 2019 : un documentaire sur Led Zeppelin au marché du film

Un documentaire actuellement en post-production sur le légendaire groupe de rock anglais sera disponible au marché du film de Cannes ce mois-ci.

Led Zeppelin avait bien promis quelques surprises pour fêter ses 50 ans d'existence mais on ne s'attendait pas à un documentaire. C'est pourtant le cas, avec le tout premier film auquel les trois membres survivants du groupe ont contribué.

De rares documents et interviews

Robert Plant, Jimmy Page et John Paul Jones ont tous collaboré et accepté d'être filmés pour de nouvelles interviews par le réalisateur Bernard MacMahon. Le film contient également de rares interviews d'archives du batteur John Bonham mort après une soirée bien arrosée en septembre 1980, ainsi que des photos et documents vidéos et audio inédits du groupe.



Les membres de Led Zeppelin ont choisi Bernard MacMahon après avoir vu son documentaire American Epic, une chronique des racines de la musique américaine telle qu'enregistrée dans les années 20 par les labels de musique qui parcouraient le pays à la recherche de nouvelles sonorités. "Quand j'ai vu tout ce que Bernard (MacMahon) avait fait, aussi bien au plan visuel que sonore sur le remarquable American Epic, j'ai su qu'il était à même de raconter notre histoire", a expliqué Jimmy Page à Variety.

Le temps est venu pour nous de raconter notre propre histoire pour la première fois avec nos propres mots, et je pense que ce film donnera vraiment vie à cette histoireJohn Paul Jones de Led ZeppelinVariety

Disponible ce mois-ci au marché du film de Cannes

Robert Plant, qui refuse toujours de rejouer sur scène ou en studio avec ses anciens comparses, a également été convaincu par la qualité du travail de Bernard MacMahon. "American Epic m'a inspiré à contribuer à une très intéressante et excitante histoire", a déclaré le chanteur à la crinière de lion.



Le documentaire sur Led Zeppelin, actuellement en post-production, sera disponible ce mois-ci au marché du film de Cannes qui se tient en même temps que sa vitrine le Festival de Cannes.