Disney mise sur Margot Robbie pour un prochain "Pirates des Caraïbes" écrit par Christina Hodson

Christina Hodson, scénariste de "Birds of Prey", va écrire un nouveau "Pirates des Caraïbes" pour la franchise Disney. Margot Robbie a déjà été annoncée comme tête d'affiche.

Selon le Hollywood Reporter, Margot Robbie (Once Upon a Time in Hollywood, Le Loup de Wall-Street...) a déjà été engagée pour prendre la mer aux côtés de la scénariste britannique Christina Hodson, avec qui elle avait déjà pu travailler sur Birds of Prey. Distinct du nouveau film annoncé il y a quelques semaines par les scénaristes Ted Elliott (Pirates des Caraïbes) et Craig Mazin (Chernobyl), ce nouveau volet de la saga mettra en avant des personnages féminins.

De nouveaux personnages pour remplacer Jack Sparrow

Le projet n'est pas destiné à être un spin-off de la franchise Disney qui avait popularisé le personnage de Jack Sparrow dans les 5 volets. Il s'agirait au contraire - même si le projet reste encore obscur - d'une production originale avec de nouveaux personnages, l'occasion d'insuffler un vent de nouveauté dans une saga qui s'essoufflait.

Margot Robbie is setting sail with help from her #BirdsOfPrey writer Christina Hodson https://t.co/ggnFQYrOOW — The Hollywood Reporter (@THR) June 26, 2020

Les derniers films de la franchise avaient en effet montré quelques signes de fatigue. Le dernier en date, Pirates des Caraïbes : La Vengeance de Salazar (2017), avait réalisé le deuxième pire box-office de la saga (795 millions de dollars dans le monde). Avec cette nouvelle production, sur laquelle va continuer de travailler le producteur Jerry Bruckheimer, le studio espère faire revivre les pirates en mettant en avant de nouveaux talents.

Scénariste de "Birds of Prey"

En charge de l'écriture du script, Christina Hodson a déjà collaboré à quelques beaux succès d'Hollywood, comme le spin-off de Transformers Bumblebee (sorti en 2018), un projet DC Comics à venir (The Flash) et Birds of Prey (2020). Avec Margot Robbie, Christina Hodson avait en outre lancé en 2019 le programme Lucky Exports Pitch, une initiative visant à promouvoir la place des femmes scénaristes dans les films d'action. Leur collaboration prend ainsi, avec ce nouveau Pirates des Caraïbes, un nouveau tournant.

Pirates des Caraïbes reste, malgré quelques déconvenues au box-office, l'une des franchises de films les plus lucratives de tous les temps. Elle a totalisé plus de 4,5 milliards de dollars sur 5 longs-métrages.