"Scandale" : Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie dans un film qui dénonce le harcèlement sexuel à Fox News

Une reconstitution de l’affaire Roger Ailes, patron de Fox News, accusé en 2016 de harcèlement sexuel par des journalistes de la chaîne d’information continue américaine.

Passant de la comédie (Austin Power, Mon beau-père et moi) au film politique (All the Way), le réalisateur américain Jay Roach s’attaque dans Scandale à l’affaire de harcèlement sexuel qui a secoué la chaîne d’information continue américaine Fox News en 2016, un an avant l’affaire Weinstein. Elle entraîna une première libéralisation de la parole des femmes qui dénonçaient les pressions professionnelles sexistes à leur encontre. Le film sort mercredi 22 janvier.

Casting cinq étoile

Megyn Kelly (Charlize Theron) et Gretchen Carlson (Nicole Kidman) sont les deux présentatrices vedettes de la matinale sur la chaîne d’information continue Fox News, qui soutient la candidature de Donald Trump à la présidentielle américaine de 2016. Après avoir refusé d’être reléguée à une case horaire moins prestigieuse, suite à son rejet d’avances scabreuses de la part de son patron Roger Ailes (John Lightgow), Gretchen est licenciée. Elle porte plainte contre lui pour harcèlement sexuel, espérant être suivie par d’autres femmes de la chaîne. Sa collègue Megyn se retrouve dans une position similaire et s’interroge sur la conduite à suivre, alors qu’une jeune journaliste fraîchement embauchée, Kayla Pospisil (Margot Robbie), est la cible des mêmes préjudices.

Metropolitan FilmExport

Le réalisateur Jay Roach connaît son sujet et le met en musique avec un casting cinq étoiles : Charlize Theron, Nicole Kidman, John Lithgow et un Malcom McDowell inattendu en Rupert Murdoch, grand Manitou de l’empire médiatique qui chapeaute Fox News. Scandale s’inscrit dans la série de films qui exposent les pressions auxquelles les femmes sont soumises dans leur profession. Ainsi Pygmalionnes, documentaire sur les femmes cinéastes françaises, sort également en salles ce 22 janvier, et Tout peut changer, sur les femmes à Hollywood, sortira le 19 février. Scandale est un film nécessaire sur le sujet, mais il reste cependant un peu scolaire.

Network

Si Scandale est à juste titre dans l’air du temps, la chaîne de télévision qui constitue son cadre rappelle Network (Sidney Lumet, 1976), où une rédaction luttait contre l’emprise du divertissement sur le traitement de l’information. Comme lui, le metteur en scène ne sort guère des bureaux de la chaîne. Il privilégie aussi les plans serrés sur les acteurs, créant une sensation de claustrophobie sur les deux heures du film.

Nicole Kidman et Margot Robbie dans "Scandale" de Jay Roach. (HILARY B GAYLE SMPSP / Metropoliatn FilmExpôrt)

Le trio d’actrices et John Lithgow sont à la hauteur de leur talent, et l’on suit sans ennuie les méandres de cette histoire qui créa un précédent à l’affaire Weinstein, un an auparavant. Mais l’on n’est pas transporter non-plus, l’écriture et la mise en scène manquant de teneur dramatique, sans jamais vraiment relancer l’intrigue, et en négligeant les éléments d’une enquête jamais abordée. Intéressant toutefois, le doute distillé au milieu du film sur la véracité des plaintes pour harcèlement, soulignant ainsi la fragilité de ces témoignages, toujours mis en doute dans nos sociétés, qu’on le veuille ou non, à dominante patriarcale. Le choix de la sobriété dans la représentation des actes délictueux va également au bénéfice du film, mais son ton trop didactique en réduit l’impact.

L'affiche de "Scandale" de Jay Roach. (Metropolitan FilmExport)

La fiche

Genre : Drame / biopic

Réalisateurs : Jay Roach

Acteurs : Charlize Theron, Nicole Kidman, Margot Robbie, John Lightgow, kate McKinnon, Mark Duplass, Allison Janey, Malcom McDowell

Pays : Etats-Unis

Durée : 1h54

Sortie : 22 janvier 2020

Distributeur : Metropolitan FilmExport



Synopsis : Inspiré de faits réels, Scandale nous plonge dans les coulisses de chaîne d'information continue américaine Fox News, aussi puissante que controversée. Des premières étincelles à l’explosion médiatique, découvrez comment des femmes journalistes ont réussi à briser la loi du silence pour dénoncer l’inacceptable.