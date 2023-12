La procédure sera notifiée à l'acteur en début de semaine par la grande chancellerie, annonce vendredi soir le cabinet de Rima Abdul Malak à France Télévisions.

Invitée vendredi 15 décembre de l'émission "C à vous" sur France 5, la ministre de la Culture Rima Abdul Malak a annoncé qu'une "procédure disciplinaire" allait être engagée pour décider si la Légion d'honneur de Gérard Depardieu devrait lui être retirée ou non. "Un conseil de l'ordre va se réunir et va engager une procédure disciplinaire pour décider si cette Légion d'honneur doit être suspendue ou pas, retirée ou pas (...) Je comprends qu'elle puisse être faite...", a déclaré la ministre, qui estime que l'acteur, visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle, "fait honte à la France".

La procédure sera notifiée à l'acteur en début de semaine par la grande chancellerie, a annoncé vendredi soir le cabinet de la ministre de la Culture à France Télévisions. Gérard Depardieu, mis en examen pour viols et agressions sexuelles sur plusieurs femmes, est au cœur d'une polémique depuis la diffusion sur France 2 d'un "Complément d'enquête" montrant l'acteur tenir des propos sexuels et sexistes lors d'un voyage en Corée du Nord en 2018.

"Je pense qu'il faut continuer à voir les films dans lesquels Gérard Depardieu a joué, on ne va pas arrêter de regarder ses films. En revanche, je ne crois pas qu'aujourd'hui qui que ce soit ait envie de faire une soirée hommage ou célébration à Gérard Depardieu. On ne va pas supprimer ses films de notre patrimoine, pas du tout !", a encore déclaré la ministre.

Gérard Depardieu avait reçu la Légion d'honneur des mains de Jacques Chirac en 1996.