Une tribune au Monde, signée par des membres de MeeTooMedia, dénonce le soutien d'Emmanuel Macron à Gérard Depardieu

Dans une tribune au Monde, sous forme d'une lettre adressée à Emmanuel Macron, des membres de l'association MeTooMedia estiment que le soutien du président de la République à Gérard Depardieu fait reculer la cause des victimes de violences conjugales et de violences sexuelles.

"Vos propos dans l'émission C à vous, le 20 décembre, témoignent de votre désintérêt pour la cause et d'une totale ignorance du champ des violences sexistes et sexuelles", affirment les signataires de la tribune, publiée le 27 décembre.

Mardi soir dans C à vous, sur France 5, le président de la République avait pris la défense de l'acteur, visé par trois plaintes pour viols et agressions sexuelles, mis en examen depuis trois ans, et filmé en train de tenir des propos obscènes lors d'un voyage en Corée du Nord en 2018. Emmanuel Macron avait déclaré qu'il détestait les "chasses à l'homme", qu'il était "un grand admirateur de Gérard Depardieu (…), un immense acteur" qui "rend fière la France", et il a insisté sur l'importance de la présomption d'innocence.

"Une victime a tout à perdre à porter plainte"

"Gérard Depardieu est mis en examen depuis 2020. Cela signifie que des indices graves et concordants ont été relevés par le juge d’instruction", soulignent les signataires. "Que faites-vous de la présomption d’innocence des plaignantes ?", demandent-ils au président, estimant qu'"une victime a tout à perdre à porter plainte, surtout quand le mis en cause est connu et puissant".

"La présomption d’innocence est un principe fondateur du droit pénal français. Elle n’empêche ni les victimes de parler, ni les journalistes d’enquêter. La presse informe la société et permet le recueil de la parole des victimes qui sont enfin entendues et considérées. Nul ne doit renier sa capacité à réfléchir sous couvert de présomption d’innocence", font-ils valoir.

"Vous avez préféré soutenir l’acteur populaire plutôt que la victime inconnue, sacrifiée sur le champ de votre admiration pour cet 'immense acteur'", déplore la tribune qui reproche à Emmanuel Macron de "conforte(r) les préjugés sexistes en faisant de l’agresseur la victime qu’on doit laisser tranquille (et son génie avec)".

"La culture du viol au plus haut sommet de l'Etat"

"Vous auriez pu entrer dans l’histoire comme le président ayant fait durablement avancer la cause des victimes de violences conjugales et de violences sexistes et sexuelles. A contrario, vous avez – par vos mots – validé la culture du viol au plus haut sommet de l’Etat", concluent les signataires.

MeeTooMedia est une association de lutte contre les violences sexuelles et sexistes dans les médias, créée en novembre 2021 au moment où des femmes ont porté plainte contre l'ex-présentateur du 20h de TF1 Patrick Poivre-d'Arvor ou témoigné d'agressions sexuelles.

Une autre tribune, signée par une cinquantaine d'artistes qui prennent la défense de Gérard Depardieu et dénoncent un "lynchage" médiatique, a été publiée mardi par Le Figaro, suscitant également de vives réactions.