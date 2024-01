"Ma signature était un autre viol" : l'acteur et metteur en scène, Jacques Weber, dit avoir "mal lu" la tribune en soutien à Gérard Depardieu

Après Pierre Richard, Carole Bouquet, Nadine Trintignant, ou Charles Berling, c'est au tour d'un autre signataire de la tribune en soutien à Gérard Depadieu de faire marche arrière. Dans un billet de blog publié, lundi 1er janvier, sur Mediapart, l'acteur et metteur en scène, Jacques Weber, publie un texte dans lequel il exprime clairement ses regrets d'avoir signé la tribune intitulée "N'effacez pas Gérard Depardieu", publiée dans Le Figaro, le 25 décembre, et soutenue par une cinquantaine d'artistes. "(...) Sans doute trop touché par des amalgames, des empilements de jugements à la hâte, j'ai mal lu et signé cette pétition emphatique et sans discernement initiée par des gens malhonnêtes et dangereux et qui ignore gravement le vrai débat", écrit Jacques Weber.

"Je mesure chaque jour mon aveuglement. J’ai par réflexe d’amitié signé à la hâte, sans me renseigner, oui j’ai signé en oubliant les victimes et le sort de milliers de femmes dans le monde qui souffrent d’un état de fait trop longtemps admis", poursuit le comédien, ajoutant "ma signature était un autre viol". "Si l’on a été coupable d’accepter des comportements désormais inacceptables sur les plateaux de cinéma et de théâtre, alors oui je fus coupable", reconnaît par ailleurs Jacques Weber.