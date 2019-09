Cinéma : rencontre avec Alain Dorval, la voix française de "Rambo"

Le succès des films de Stallone en France, c'est aussi le sien. Celui d'un comédien de l'ombre. Choisi sur simple casting, Alain Dorval prête sa belle voix grave à Sylvester Stallone depuis le premier Rocky, il y a plus de 40 ans. Ils ont le même âge, et ne se sont rencontrés qu'une fois. "On s'est taillé une bavette. Je le trouve passionnant", explique le doubleur.

"Ma passion a toujours été le théâtre"

Alain Dorval a fait le cours Simon puis le conservatoire. À 73 ans, il pense que son succès de doubleur l'a peut-être privé d'une carrière sur les planches. "Ma passion a toujours été le théâtre (...). On a l'habitude de vous mettre dans des boîtes dans cette profession", regrette-t-il. Autre surprise, c'est à l'Assemblée nationale que travaille la fille d'Alain Dorval : Aurore Bergé, députée et porte-parole du parti présidentiel.



Le film Rambo : Last Blood sortira en salles mercredi 25 septembre.

