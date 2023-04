Cinéma : Pierre Arditi sera la voix française de Robert de Niro dans "Killers of the Flower Moon" de Martin Scorsese

L'acteur français de 78 ans, remplace Jacques Frantz, mort en 2021, le comédien qui doublait habituellement la star américaine.

Pierre Arditi donnera sa voix à Robert de Niro. Le comédien français de 78 ans va doubler l'acteur américain dans le prochain film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, a-t-il confirmé vendredi 21 avril à franceinfo. Contacté, l'acteur a déclaré avoir passé des essais il y a un mois et avoir été choisi par le cinéaste.

"Je commence le doublage à la fin du mois de mai", a expliqué Pierre Arditi. Le nouveau long-métrage du réalisateur de Casino et des Affranchis, produit par Apple, qui réunit également Leonardo Di Caprio, Jesse Plemons et Lily Gladstone, sera présenté en avant-première au Festival de Cannes le 20 mai.

Ce sera la deuxième fois que l'acteur français double la star américaine puisqu'il avait été sa voix française dans La Valse des Pantins, déjà réalisé par Martin Scorsese en 1982. Pierre Arditi remplace le doubleur historique de Robert de Niro, le comédien Jacques Frantz, mort en 2021 qui lui avait prêté sa voix dans 67 films.