Cinéma : en Île-de-France, une ressourcerie donne une seconde vie aux décors

Alors que le Festival de Cannes se termine, gros plan sur les décors de cinéma. Que deviennent-ils après le tournage ? Certains ont une seconde vie. En région parisienne, des milliers de décors sont conservés dans un immense hangar.

Ils ressemblent à première vue à des objets banals du quotidien ; pourtant, vous les avez sûrement déjà vu et même plusieurs fois au cinéma ou à la télévision. Donner une seconde vie aux décors de cinéma, c’est la mission d’une ressourcerie en Île-de-France, créée il y a deux ans et demi. 3 500 m² d’entrepôts, et des milliers de décors récupérés.

Un gain de temps et des économies

Karen Fingerhut, chef décorateur, est une habituée. Utiliser d’anciens décors est à la fois un gain de temps et d’argent. "Au moins 50% d’économie voire le quart du prix. On peut facilement convaincre les productions d’utiliser le réemploi car on y gagne au niveau du tarif", estime Karen Fingerhut. Chaque année, l’industrie du cinéma et de l’audiovisuel rejette 1,7 million de tonnes de CO2. Depuis mars, le CNC conditionne ses subventions au bilan carbone. De quoi convaincre les productions de passer à la seconde main. Les mentalités changent, mais lentement. La ressourcerie ne récupère que 2% des décors du cinéma français.