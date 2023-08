Cinéma : à la découverte d'un entrepôt de recyclage de décors

Les entrepôts de recyclage des décors de cinéma se multiplient en France afin d'inciter à un cinéma plus respectueux de l'environnement. Les professionnels peuvent y louer des décors d'autres films afin de leur donner une seconde vie.

Des décors de cinéma sont stockés dans un hangar aux allures de caverne d'Ali Baba. On y trouve notamment les colonnes du palais de César dans le film "Astérix et Obélix : L'Empire du Milieu", ou encore un projecteur du film "Eiffel". Il s'agit d'un temple de la seconde main pour les décorateurs de cinéma. Ce jour-là, les décors du biopic sur Charles Aznavour, dont le tournage vient de s'achever, sont déchargés. Ils seront bientôt loués à une nouvelle production. L'objectif de la ressourcerie est de sauver ces décors de cinéma de la poubelle et d'accompagner les professionnels vers des tournages plus écologiques.

Une industrie très polluante

Valentin Ferré, chef décorateur, est à la recherche d'inspiration. Au milieu des 1 300 m2 de décors recyclés, il flashe sur du matériel de chantier. Le réemploi a déjà un avantage financier, puisque les décors qui sont loués sont stockés dans l'entrepôt. Il n'y a donc pas à payer un espace de stockage, comme l'explique Valentin Ferré. Depuis sa création il y a deux ans, la ressourcerie a récupéré les décors d'une vingtaine de films pour leur redonner vie. Un petit pas dans une industrie très polluante. Le chemin est encore long, mais les entrepôts de recyclage se multiplient en France pour inciter à un cinéma plus vert.