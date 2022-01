La scénariste et réalisatrice Danièle Thompson présidera la cérémonie des César 2022

Scénariste de "La Boum" et de "La Reine Margot", Danièle Thompson présidera la 47e cérémonie des César le 25 février.

La réalisatrice Danièle Thompson, connue pour avoir co-écrit des scénarios culte comme ceux de La Grande Vadrouille ou La Boum, va présider la 47e cérémonie des César, le 25 février, ont annoncé mardi 25 janvier les organisateurs.

Pour présider la soirée aux côtés du maître de cérémonie Antoine de Caunes, l'Académie des Césars a choisi la réalisatrice de 80 ans, plume talentueuse du cinéma populaire.

Danièle Thompson est la fille de Gérard Oury, avec lequel elle a travaillé et écrit des comédies devenues cultes : La Grande Vadrouille, La Folie des grandeurs, ou Les Aventures de Rabbi Jacob. On lui doit les scénarios de Cousin, Cousine (1975), La Boum (1980) et aussi La Reine Margot de Patrice Chéreau (1994).

Les nominations annoncées le 26 janvier

Danièle Thompson est passée à la réalisation en 1999 avec La Bûche, puis Fauteuils d'orchestre (2006) ou encore Le code a changé (2009), et travaille à la réalisation d'une série pour la télé sur la jeunesse de Brigitte Bardot.

Les nominations pour cette 47e édition des prix les plus prestigieux du cinéma français doivent être annoncées mercredi 26 janvier. Après leur publication, les 4 363 professionnels du cinéma membres de l'Académie auront un mois pour voter et les départager, dans 24 catégories.

L'an dernier, les César avaient couronné la comédie Adieu les cons, d'Albert Dupontel.