Berlinale : un prix d'interprétation "non genré" remplacera les trophées de "meilleur acteur" et "meilleure actrice" en 2021

Le Festival international du film de Berlin a décidé d'abolir les distinctions "meilleur acteur" et "meilleure actrice" de sa compétition afin de permettre "une prise de conscience plus sensible à la question du genre dans l'industrie cinématographique".

La distinction "meilleur acteur" et "meilleure actrice" lors des remises de prix d'interprétations ? Terminé, a décidé la Berlinale. Le Festival international du film de Berlin remettra désormais des prix "non genrés". Les organisateurs du festival l'ont annoncé lundi 24 août dans un communiqué (en anglais).

"La Berlinale a réorganisé les prix décernés par le jury. Les prix d'interprétation seront définis de manière non genrée. Au lieu des prix du meilleur acteur et de la meilleure actrice, un 'Ours d'argent pour la meilleure interprétation dans un rôle principal' et un 'Ours d'argent pour la meilleure interprétation dans un second rôle' seront attribués", est-il précisé. Des récompenses qui pourront donc être remises aussi bien à un acteur qu'à une actrice.

"Prise de conscience"

"Nous pensons que le fait de ne pas séparer les récompenses en fonction du genre dans le domaine de l'interprétation constitue un signal pour une prise de conscience plus sensible à cette question dans l'industrie cinématographique", ajoutent dans le communiqué la directrice et le directeur et de la Berlinale Mariette Risenbeek et Carlo Chatrian.

Le festival berlinois n'est pas le premier à décider de remettre des récompenses sans distinction du genre des récompensés. En 2017 à Hollywood, les MTV Movie & TV awards remettaient pour la première fois un prix d'interprétation à Emma Watson (Harry Potter, Les quatre filles du docteur March) pour son rôle dans La belle et la bête. Ce prix faisait concourir sous la même bannière aussi bien des acteurs que des actrices.

Un nouveau prix du jury pour remplacer "l'Ours d'argent Alfred Bauer"

La Berlinale inaugurera également en 2021 une nouvelle catégorie de prix : le "Prix du jury de l'Ours d'argent", qui remplacera l'ancien "Ours d'argent Alfred Bauer", du nom du premier directeur du festival, qui récompensait une oeuvre pour son esthétique novatrice. Les organisateurs de la Berlinale avaient annoncé en janvier qu'ils retiraient le nom d'Alfred Bauer du prix en raison de révélations sur son passé nazi.

Ces huit prix seront décernés par le jury lors de l'édition 2021:

Ours d'or du meilleur film

Grand prix du jury de l'Ours d'argent

Ours d'argent du meilleur réalisateur

Prix du jury de l'Ours d'argent

Ours d'argent pour la meilleure performance dans un rôle principal

Ours d'argent pour la meilleure performance dans un second rôle

Ours d'argent pour le meilleur scénario

Ours d'argent pour la meilleure contribution artistique

L'édition 2021 de la Berlinale doit se tenir du 11 au 21 février prochain. Les organisateurs ont prévu une tenue du festival en présentiel. "Un modèle hybride est prévu pour le Marché européen du film (EFM)", ajoutent-ils dans le communiqué. Ce rendez-vous commercial prisé par les professionnels du cinéma se tient en même temps que la Berlinale devenue, depuis sa création en 1951, un festival de cinéma incontournable.