Alexandre Astier signe la bande originale de son "Kaamelott" : "Le film populaire est un super support pour la musique classique"

Dans Kaamelott, il y a un générique culte depuis longtemps déjà, habillant la série diffusée pour la première fois sur la chaîne M6 en 2005. C'est aussi, donc, une musique originale appelée à le devenir.

Alexandre Astier a composé et orchestré la musique de son film, Kaamelott - Premier Volet, interprétée par l'Orchestre national de Lyon, qui devait à l'origine sortir cette semaine avant d'être reporté à cause de la crise sanitaire et de la fermeture des cinémas. Finalement, le public découvrira la bande originale avant les images, et c'est plutôt un heureux hasard pour lui : "Au début, j'ai eu un peu peur des 'spoils' mais en fait, c'est une super porte pour le film [...] Ceux qui en ont envie vont pouvoir être dans cette musique, dans cette ambiance, comprendre des trucs, se raconter ce qu'ils veulent. A partir du moment où il leur reste une surprise à vivre une fois qu'ils sont dans la salle de cinéma, moi ça me va très bien. Ça m'excite beaucoup de savoir que des gens vont avoir cette avance-là." Quant à la directrice de l'ONL, Aline Sam Giao, elle rapproche ce timing de "la lecture d'un livre avant un film, et on n'a pas du tout le même visage des personnages".

"Je ne raconte finalement qu'une seule chose sous plusieurs angles." Alexandre Astier, compositeur et réalisateur

INTERVIEW | Alexandre Astier et Aline Sam Giao sur franceinfo --'-- --'--

Compositeur avant d'être réalisateur, Alexandre Astier parle avant tout le langage musical. Le rythme très personnel des dialogues de la série, pour la première fois diffusée il y a 15 ans, est certainement né de cela. Sa bande originale est vibrante, épique et très imagée. "Il ne le dira pas, donc je le dis moi, glisse Aline Sam Giao, admirative : être compositeur, orchestrateur, comédien et réalisateur, honnêtement, à part Charlie Chaplin dans l'histoire de la musique et du cinéma, on n'en connaît pas beaucoup Et disons que ce n'est pas le pire".

Alexandre Astier, lui, le confesse : "Je n'ai aucun mérite car je ne fais rien qui ne m'amuse pas". Pour lui, les bandes originales de films ont un statut particulier. "Le film populaire est un super support pour la musique classique. (...) Les bandes originales ont une vie post-film, chez les gens qui l'ont aimé, elles continuent de vivre sur la longueur. C'est une belle place pour la musique classique."

"J'aime fabriquer et être étudiant tout le temps [...] Je fais des choses pour avoir l'occasion d'apprendre un truc qui me manque." Alexandre Astier, compositeur et réalisateur

Il a quand même laissé à Frank Strobel le soin de diriger un orchestre ultra-renommé, notamment pour la qualité des ciné-concerts qu'il produit. Quant à ce disque, impressionnant et sorti sous le prestigieux label Deutsche Grammophon, c'est aussi un autre moyen de patienter avant un film dont on ne connaît pas encore la date de sortie. "C'est une catastrophe pour le monde du cinéma et de la culture en général, concède Alexandre Astier, mais il y a une catastrophe avant nous. Oui, j'ai hâte que les gens découvrent ça dans une salle mais j'ai juste hâte". Et avec lui, des centaines de milliers de fans qui ne sauraient, pour la plupart, détacher l'image et la musique de Kaamelott.

Avant le film, la bande originale de Kaamelott | La chronique de Yann Bertrand --'-- --'--

Alexandre Astier (composition et orchestration) et l'Orchestre national de Lyon (sous la direction de Frank Strobel), Kaamelott - Premier Volet (Deutsche Grammophon). Bande originale disponible.