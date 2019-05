Polémique sur Alain Delon honoré à Cannes : Jack Lang dénonce "une forme de maccarthysme culturel"

Jack Lang invite sur franceinfo à distinguer l'homme de l'acteur alors qu'Alain Delon doit recevoir la Palme d'honneur à Cannes dimanche sur fond de polémique

"Il y a une forme de maccarthysme culturel", dénonce dimanche 19 mai sur franceinfo l'ancien ministre de la Culture Jack Lang, à propos de la polémique qui entoure la Palme d'honneur remise à Alain Delon au Festival de Cannes dimanche. Une pétition, lancée par l'association américaine "Women and Hollywood" et qui dénonce "le racisme, l'homophobie et la misogynie" de l'acteur a récolté plus de 25 000 signatures.

Je peux comprendre que certains soient heurtés par des propos rapportés. Moi-même je suis anti-homophobe et féministe. Mais il faut savoir distinguer entre le citoyen Alain Delon et l'artiste le créateur, l'acteur.Jack Langà franceinfo

Il s'interroge : "Va-t-on jeter à la poubelle les grands écrivains qui ont failli, parfois beaucoup plus gravement qu'Alain Delon ? Non je crois que l'art la création relève d'une autre mesure, démesure. Alain Delon est un géant du cinéma, un monstre sacré pas seulement en France mais également à l'étranger où il incarne une sorte de splendeur française."

"Je trouve qu'il y a une petitesse, on veut empêcher, on veut censurer, il y a une forme de maccarthysme culturel qui voudrait empêcher des artistes ou des créateurs d'accomplir leurs œuvres parce qu'ils auraient dit ceci ou cela", regrette-t-il.