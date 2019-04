Festival de Cannes : Alain Delon recevra une Palme d'honneur

L'acteur est la treizième personnalité à accepter la récompense, après Woody Allen, Clint Eastwood ou encore Agnès Varda.

Un hommage pour une longue carrière. Une Palme d'or d'honneur sera décernée à Alain Delon pendant le 72e Festival de Cannes pour "sa magnifique présence dans l'histoire du 7e art", ont indiqué, mercredi 17 avril, les organisateurs, à la veille de la présentation de la sélection.

Il appartient tout entier au cinéma, à ses plus belles œuvres et à ses mythes : à #Cannes2019, Alain Delon se verra décerner une Palme d’or d’Honneur pour sa magnifique présence dans l’histoire du septième art.



Plus d’infos : https://t.co/lLkTUfVJpw pic.twitter.com/Ju34fQOJfZ — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) 17 avril 2019

"Nous sommes heureux qu'Alain Delon ait accepté d'être honoré par le Festival. Il a pourtant longuement hésité, lui qui nous a longtemps refusé cette Palme d'or car il estimait ne devoir venir à Cannes que pour célébrer les metteurs en scène avec lesquels il a travaillé", a indiqué Thierry Frémaux, délégué général du Festival.

Plus de 80 films à son actif

Agé de 83 ans, le monstre sacré du cinéma, légendaire comédien du Guépard de Visconti (Palme d'or 1963) et samouraï chez Melville, a plus de 80 films à son actif, dont un premier grand succès en 1960, Plein Soleil. Dirigé par les plus grands cinéastes (Visconti, Melville, Losey, Antonioni, Godard, Deray...), Alain Delon a donné la réplique à Jean Gabin, Burt Lancaster, Yves Montand, Lino Ventura, Mireille Darc, Romy Schneider, Ursula Andress ou Monica Vitti.

Ces dernières années, des Palmes d'honneur ont récompensé les carrières de Jeanne Moreau, Woody Allen, Bernardo Bertolucci, Jane Fonda, Clint Eastwood, Jean-Paul Belmondo, Manoel de Oliveira, Agnès Varda et Jean-Pierre Léaud.