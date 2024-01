Affaire Delon : "Cette interview, c'est un grand coup de gueule d'Anthony Delon", selon la directrice de la rédaction de Paris Match, auteure de l'entretien choc

"Ce sont des familles qui ont un lien particulier, peut-être d'une autre époque, avec la presse", déclare jeudi 4 janvier sur franceinfo la directrice de la rédaction de Paris Match, Caroline Mangez. La journaliste est à l'origine de l’interview choc d’Anthony Delon publiée jeudi, au cœur de la polémique. Dans cet entretien, le fils d'Alain Delon dénonce l'état de santé déclinant de la star de 88 ans et accuse sa demi-soeur Anouchka de le manipuler. Dans l'après-midi jeudi, Alain Delon a annoncé porter plainte, suite aux propos de son fils qui viseraient à "lui nuire" ainsi qu'à sa fille Anouchka.

Dans cet entretien à Paris Match, Anthony Delon, 59 ans, indique que son père Alain est "affaibli" et "ne supporte plus de se voir comme ça, diminué". Le fils de l'acteur affirme aussi avoir déposé une main courante contre sa sœur Anouchka, lui reprochant de ne pas l'avoir informé que leur père aurait échoué à "cinq tests cognitifs" effectués entre 2019 et 2022.

franceinfo : Pourquoi Anthony Delon vous a-t-il dit tout ça ?

Caroline Mangez : Cette interview a été réalisée par téléphone entre Noël et jour de l'An. Nous étions en contact depuis quelque temps. Nous avions fait plusieurs demandes d'interviews depuis le départ d'Hiromi Rollin de Douchy-Montcorbon (Loiret) en juillet dernier, dans des conditions rocambolesques.

Il a finalement accepté de répondre, lorsque je lui ai posé des questions sur cette main courante. Pourquoi ce timing ? Je ne sais pas. En tout cas, il a accepté de dire les choses de manière assez franche. Cette interview ne porte pas exclusivement sur Anouchka, sa demi-sœur. Elle porte aussi sur ses relations avec son père. Elle est longue, elle dit beaucoup de choses. Visiblement, cette histoire de dissimulation d'un certain nombre de tests pratiqués en Suisse après l'AVC d'Alain Delon ne passe pas. C'est ce qu'on lit, entre les lignes de l'interview.

Est-ce que vous êtes surpris des réactions en cascade que cette interview a déclenchées ?

La cascade s'ajoute à ce courrier du procureur qui annonce le classement sans suite des plaintes. Et puis de l'autre côté, on n’est pas surpris qu'Anoushka Delon réagisse aux propos de son frère, c'est évident que ça allait arriver. Aujourd'hui, il y a eu un post Instagram d'Anthony Delon, il donne des heures très précises de l'arrivée de sa sœur à Douchy, avec Match sous le bras et du départ de sa sœur à 14h20. Je trouve que c'est extrêmement rapide. Après c'est leur choix, on suit l'actualité. Quand on regarde le timing : la main courante dont on parle a été déposée en novembre, Anthony Delon ne m'en parle que fin décembre, lui a été mis au courant de l'existence de ces tests en Suisse en septembre. Donc j'imagine que depuis, il y a eu des conversations familiales qui n'ont pas abouti... Cette interview, c'est un grand coup de gueule d'Anthony Delon.

Pourquoi le linge sale ne se lave pas en famille chez les Delon ?

Alors... Le linge propre se lave aussi dans les journaux ! Les Delon, on les a toujours suivis. On les a vus naître dans nos journaux, Alain Delon posait avec Rosalie sur les genoux, on les a vus grandir. D'abord, ce sont des familles qui ont un lien particulier, peut-être d'une autre époque avec la presse. Et puis, quand on n'arrive pas à bien laver en famille, ça finit par sortir.

On l'a vu sur l'affaire Hiromi Rollin, beaucoup de choses sont sorties. Et puis, ne le nions pas : il y a une curiosité de notre part, puisque c'est nous qui allons le solliciter pour une interview. Dès lors qu'on les obtient en, on les publie. Voilà, ce sont des choses qui se déroulent dans cette famille extrêmement vue et connue, mais qu'on voit arriver dans des familles de gens nettement moins connus, y compris dans notre entourage.