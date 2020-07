Affaire Matzneff : "Le consentement" de Vanessa Springora bientôt adapté au cinéma

Le livre qui a révélé les pratiques pédophiles de l'écrivain Gabriel Matzneff et son emprise sur Vanessa Springora, autrice du livre, lorsqu'elle avait 14 ans, sera adapté sur grand écran par la réalisatrice Vanessa Filho.

C'est le livre qui a déclenché l'affaire Matzneff, en révélant les pratiques pédophiles de l'écrivain, et secoué le monde de l'édition à la suite de sa parution en janvier. Le consentement de Vanessa Springora, directrice des éditions Julliard, devrait bientôt être adapté sur grand écran.

Marc Missionnier, producteur chez Moanna Film, a annoncé l'adaptation de l'ouvrage au cinéma ce lundi 27 juillet dans un communiqué publié sur Twitter. Il produira le film aux côtés de Carole Lambert, qui travaille chez Windy Production. "Le tournage est prévu en 2021", précise-t-il dans le communiqué.

Vanessa Filho à la réalisation

"Vanessa Springora raconte comment elle s’est retrouvée sous l’emprise d’un écrivain célèbre. En 1986, elle avait 13 ans; lui presque 50. Elle explique comment elle a été victime d’une triple prédation: sexuelle, littéraire et psychique", écrit le producteur rappelant le contenu du livre de l'éditrice. "Mais au-delà de son histoire individuelle, elle questionne aussi les dérives d’une époque, et la complaisance d’un milieu aveuglé par le talent et la célébrité", ajoute-t-il. Un malaise s'était rapidement emparé de tout le milieu littéraire après la médiatisation de l'affaire.



"Vanessa Filho réalisera ce récit", précise encore le communiqué. La cinéaste, qui écrit le scénario avec François Pirot (Mobile Home, 2012) a tourné en 2018 Gueule d'ange, avec Marion Cotillard, sélectionné cette année-là au Festival de Cannes dans la section Un certain regard.

L'adaptation du film est annoncée alors que l'enquête pour viol sur mineur dont fait l'objet Gabriel Matzneff est toujours en cours. L'écrivain doit également être jugé pour apologie de la pédophilie le 28 septembre prochain. L'affaire a également conduit à la démission de Christophe Girard, adjoint à la Culture à la mairie de Paris, auditionné en mars dans l'enquête visant Gabriel Matzneff.