VIDEO. "J'aurais pu changer l'histoire" : Meryl Streep regrette de ne pas avoir vu les agissements d'Harvey Weinstein

En pleine promotion du nouveau film de Steven Spielberg, Pentagon Papers, Meryl Streep n'échappe pas aux questions sur Harvey Weinstein. Invitée de l'émission de France 5, "C à vous", lundi 15 janvier, la star américaine a dû se justifier de ne pas avoir révélé le comportement d'Harvey Weinstein. Ce silence lui a été reproché, notamment par l'actrice Rose McGowan.

"Je n'ai pas pris le temps de répondre quand j'ai appris comment Harvey agissait. C'était un vendredi. J'ai fait une déclaration seulement le lundi matin, car je n'utilise ni Twitter ni Facebook. J'ai été à la maison pendant le week-end. Ça m'a permis de réfléchir, car cela a été difficile à comprendre pour moi et à entendre. Ce qui a été pire, c'est que ces choses sont arrivées sans que je le sache. Si j'avais su, j'aurais pu changer l'histoire, j'aurais pu changer le monde", a-t-elle déclaré sur le plateau.

Elle se reproche d'avoir donné "une crédibilité" à Harvey Weinstein

L'actrice, connue pour son féminisme, engagée dans le mouvement "Time's Up", s'en est voulu d'avoir permis, involotairement, de tels actes. "Il s'assurait que les gens qui comptaient pour lui restaient dans l'ignorance. C'est comme ça qu'il se comportait. J'avais de la valeur pour lui et ça me rend malade de penser que j'étais une sorte de caution morale et que ça ait pu lui permettre d'attirer des jeunes femmes chez lui. Ça lui a donné de la crédibilité et ça me tue", a-t-elle conclu.