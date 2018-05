REPLAY. Ecoutez la chanson "Toy" de l'Israélienne Netta, gagnante de l'Eurovision avec un morceau féministe

Le tirage au sort l'avait placée à la toute fin de l'ordre de passage des candidats, une position idéale pour marquer les esprits, et ça n'a pas raté. La chanteuse israélienne Netta Barzalaï a remporté l'Eurovision 2018, qui se déroulait à Lisbonne samedi 12 mai, grâce à un raz-de-marée dans les votes du public.

C'était la favorite du concours, avec Toy, sa chanson féministe réagissant à la polémique #MeToo. Pour preuve, le refrain : "I'm not your toy, you stupid boy". Look improbable, innovation technologique (un "vocal looper", une machine qui lui permet d'enregistrer sa voix puis de la repasser en la déformant en direct ) et utilisation de bruitages de poule pour dénoncer ceux qui traitent leur partenaire comme un jouet, Netta a mis tous les atouts de son côté pour dépoussiérer un concours raillé pour son kitsch.