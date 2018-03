VIDEO. Pour Asia Argento, #metoo peut devenir "la plus grande révolution pour les femmes depuis le droit de vote"

"Nous ne sommes plus des victimes, nous sommes des gagnantes." Asia Argento est l'une des premières actrices à avoir révélé avoir été violée par le producteur américain Harvey Weinstein. L’Italienne est revenue sur son histoire devant le Parlement européen, le 7 mars, dans un discours poignant.

"Quelle change avais-je en tant qu'Italienne de vingt ans d'obtenir justice ?"

"J’ai été violée en 1997. Il m'a fallu vingt ans pour assimiler ce qui m'était arrivé, pour trouver le courage et la force d'en parler en public." admet-elle. Si elle n’a pas eu le courage de le faire à cette époque, c’est parce qu’elle y voyait une cause perdue : "Quelle change avais-je en tant qu'Italienne de vingt ans d'obtenir justice ? Pas seulement d'être crue pas l'opinion publique mais par la justice en face de l'un des hommes les plus puissants d'Hollywood." D’autant plus qu’elle était consciente que dénoncer cet homme, "signifierait certainement la fin de ma carrière dans l’industrie du cinéma."

Contrainte au silence "contre [sa] volonté", elle savait qu’elle n’était pas la seule : "Des dizaines de femmes agressées par le même homme sont restées silencieuses, certaines pendant des décennies. Nous n'avions pas le choix, nos vies, nos carrières étaient en jeu."

Grâce à #metoo, et "à ce phénomène mondial sur les réseaux sociaux", Asia Argento pense que cela permet à chaque femme d’avoir une voix et de pouvoir s’exprimer. Au-delà, "#metoo, je crois, a le potentiel pour être la plus grande révolution pour les femmes depuis le droit de vote." espère l’actrice, car, selon elle, "enfin nous sommes entendues et enfin, on nous croit."