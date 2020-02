MeToo : Hervé Weinstein condamné pour viol

Lundi 24 février dans la matinée, c'était la dernière image d'Hervé Weinstein libre devant le tribunal de New York aux États-Unis. Il passera sa première nuit en prison. L'ancien magnat d'Hollywood a été reconnu coupable de viols et d'agressions sexuelles.

"Changer le cours de l'histoire"

Après le verdict, Cyrus Vance Jr, le procureur de New York a déclaré que "les deux plaignantes avaient réussi à changer le cours de l'histoire". Il ajoute : "Les femmes qui se sont manifestées courageusement, et qui courraient de grands risques ont rendu cela possible. Weinstein est un prédateur sexuel en série, vicieux, qui a utilisé son pouvoir pour menacer". Hervé Weinstein connaitra sa peine le 11 mars 2020. Il encourt jusqu'à 25 ans de prison, mais le producteur a annoncé dans la soirée du 24 février qu'il faisait appel.

