Laetitia Casta "pas d'accord" avec #balancetonporc : "Après, ça va être quoi, balance ta salope ?"

L'actrice française s'est confiée, jeudi soir, dans les colonnes de "Corse-Matin". Selon elle, "ce n'est pas dans l'agressivité que l'on va faire avancer les choses." L'actrice Laetitia Casta au Festival de Cannes (Alpes-Maritimes), le 21 mai 2017. (ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP)

Elle ne s'était pas encore exprimée sur le sujet. C'est fait. Dans les colonnes de Corse-Matin, Lætitia Casta est invitée à réagir au mouvement de libération de la parole des femmes après l'affaire Weinstein. Et l'actrice n'est "pas d'accord avec cette idée de #balancetonporc". Celle qui a notamment joué dans le film Astérix et Obélix contre César s'interroge : "Après, ça va être quoi, balance ta salope ?"

Ce n'est pas dans l'agressivité que l'on va faire avancer les choses, ce n'est pas dans la haine de l'homme.Laetitia Castaà Corse-Matin

Pour Laetitia Casta, "on est responsable de nous-même", "on est assez grande pour dire aussi ce qu'on veut !" La comédienne de 39 ans dit ne pas se considérer pas "comme une féministe mais comme une femme", "il faut que les femmes n'aient pas peur de prendre leur place."

Selon elle, le sujet serait ailleurs. "Lorsque je vois des femmes battues à mort et qu'on n'en parle pas beaucoup, c'est ça qui me choque vraiment, finit-elle par déclarer. On va parler des actrices hollywoodiennes comme de victimes, oui mais alors parlons de toutes les victimes",