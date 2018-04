L'enquête du "New York Times" sur l'affaire Weinstein va être adaptée en film

Le long-métrage, qui sera produit par une société appartenant à l'acteur Brad Pitt, va se focaliser sur les coulisses de l'enquête des journalistes Jodi Kantor et Megan Twohey.

Hollywood va porter sur grand écran... l'un des plus grands scandales d'Hollywood. L'enquête du New York Times ayant révélé les accusations d'agressions sexuelles et de viols à l'encontre du producteur Harvey Weinstein va faire l'objet d'une adaptation cinématographique, a annoncé mercredi 25 avril la société de production Annapurna.

Annapurna Pictures et Plan B Entertainment ont fait l'acquisition des droits pour une adaptation cinématographique de l'histoire des journalistes Jodi Kantor et Megan Twohey. Le long-métrage va se focaliser sur les coulisses de l'enquête des deux journalistes, à la manière du film Spotlight qui retraçait l'enquête du Boston Globe sur des abus sexuels au sein de l'Eglise catholique et a été récompensé de l'Oscar du meilleur film en 2016.

Une enquête récompensée par le prix Pulitzer

De même que le magazine The New Yorker, le New York Times a été récompensé la semaine dernière par un prix Pulitzer – distinction la plus prestigieuse de la presse américaine – dans la catégorie "journalisme de service public" pour sa couverture de l'affaire Weinstein, qui a déclenché le mouvement #MeToo.

Plus de 70 femmes ont accusé Harvey Weinstein, l'un des producteurs les plus influents de Hollywood, de harcèlement sexuel, d'agressions sexuelles et de viols. Weinstein a nié ces accusations. La société de production Plan B, propriété de l'acteur Brad Pitt, a produit trois long-métrages ayant obtenu l'Oscar du meilleur film : Les Infiltrés (2007), 12 Years a Slave (2014) et Moonlight (2017).