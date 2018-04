Le prix Pulitzer récompense la couverture journalistique de l'affaire Weinstein par le "New York Times" et le "New Yorker"

Jodi Kantor et Megan Twohey du New York Times et Ronan Farrow, du New Yorker, ont été récompensés dans la catégorie la plus prestigieuse, celle du "journalisme de service public".

Des journalistes du New York Times et du magazine The New Yorker ont reçu, lundi 16 avril, le prix Pulitzer, plus haute récompense du journalisme aux Etats-Unis, pour leur couverture de l'affaire Harvey Weinstein qu'ils ont révélée début octobre.

Fils de Mia Farrow et Woody Allen, le journaliste Ronan Farrow a mené une longue enquête sur le producteur américain, regroupant plusieurs témoignages faisant éat d'agressions sexuelles et de viols. Ces révélations ont créé une onde de choc mondiale et conduit à la libération de la parole des femmes à travers les mouvements #metoo et #balancetonporc en France.