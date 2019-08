Harvey Weinstein : sortie d'un documentaire, un mois avant son procès

Il fut l'homme de tous les succès au cinéma pendant 40 ans. Pulp Fiction, Kill Bill, le Seigneur des Anneaux ou encore The Artist, c'est lui. Harvey Weinstein, un producteur hors pair reconnu par toute l'industrie du cinéma. Mais, en 2017, tout bascule. La parole des femmes se libère et fait naître le mouvement MeToo. Il est accusé de viol et d'harcèlement sexuel par plusieurs victimes présumées.

"On dirait un ogre"

C'est la fin de 40 ans d'omerta. "On dirait un ogre. Il est gros, il est grand. C'est pour cela qu'il a intimidé les jeunes femmes qui sont rentrées dans ses chambres. Il était puissant physiquement, il faisait peur aux gens", analyse Ursula MacFarlane, réalisatrice du documentaire. L'influence de Weinstein à Hollywood lui permettait d'agir en toute impunité.

