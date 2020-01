États-Unis : le procès d'Harvey Weinstein s'ouvre à New York

C'est un homme amoindri qui se présente en décembre à son audience préliminaire, le pas lent avec un déambulateur et entouré de ses avocats. Son procès s'ouvre lundi 6 janvier à New York. Deux femmes seulement ont porté plainte. Harvey Weinstein risque la perpétuité. L'image d'un chute vertigineuse, celle d'un producteur au pouvoir sans limites sur la carrière de jeunes actrices. Tout s'écroule le 10 octobre 2017. Le New York Times dévoile son enquête sur Harvey Weinstein et le chantage sexuel qu'il exerçait.

L'omerta dans le cinéma s'est brisée

L'omerta du milieu du cinéma se brise, des dizaines de femmes témoignent. Certaines apportent des preuves. La libération de la parole se transforme en mouvement mondial, MeToo aux États-Unis, balance ton porc en France. Harvey Weinstein est désormais un paria, l'académie des Oscars l'expulse, sa femme le quitte. Son procès s'ouvre lundi 6 janvier à New York.

Le JT

Les autres sujets du JT