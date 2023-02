Etats-Unis : l'ancien producteur Harvey Weinstein écope de 16 ans de prison pour viol, après une première condamnation dans une autre affaire en 2020

L'ancien producteur, magnat déchu d'Hollywood, a fait appel de sa condamnation dans ce second procès à Los Angeles, aux Etats-Unis.

Condamné pour viol et agressions sexuelles sur une mannequin européenne lors de son récent procès à Los Angeles (Etats-Unis), l'ex-producteur déchu d'Hollywood Harvey Weinstein a écopé de 16 ans de prison, jeudi 23 février. Pour ces faits commis dans un hôtel de Beverly Hills en 2013, il encourait jusqu'à 18 ans de prison. L'ancien producteur a fait appel de sa condamnation à Los Angeles.

Harvey Weinstein risque ainsi de finir ses jours derrière les barreaux, car il purge déjà une peine de 23 ans d'emprisonnement après sa condamnation à New York en 2020 dans une autre affaire de viol et d'agression sexuelle, condamnation dont il a aussi fait appel.

Ce deuxième procès pour Harvey Weinstein, dont la chute en 2017 a libéré la parole de nombreuses femmes et engendré le mouvement #MeToo, a vu quatre femmes témoigner de manière anonyme contre lui. Le procès s'est soldé par un verdict partagé. Les jurés ont déclaré Harvey Weinstein coupable de toutes les accusations portées par la mannequin européenne. Ils l'ont en revanche déclaré non coupable concernant celles d'une deuxième femme, et n'ont pas formulé de verdict quant aux allégations portées par les deux autres plaignantes.