Affaire Weinstein : l'actrice Asia Argento attaque Franz-Olivier Giesbert après ses propos sur les victimes de viol

Il les qualifie de "grandes actrices qui se présentent comme des femmes crucifiées". Dans l'émission "Les Terriens du dimanche", diffusée sur C8 dimanche 27 mai, le chroniqueur Franz-Olivier Giesbert s'est exprimé sur l'affaire Weinstein. "Je pense que dans cette affaire-là, ils ont oublié les femmes de ménage, les caissières, violées, persécutées, harcelées. Elles ne sont pas là. Ce sont elles, les belles actrices, qui seraient les victimes", a-t-il dit.

De quoi énerver l'actrice Asia Argento, qui affirme avoir été violée par Weinstein à Cannes. "Toutes les femmes, actrices ou pas, violées par Weinstein ou par d'autres monstres inconnus, sont des survivantes et des sœurs", lui a-t-elle répondu dans un tweet publié lundi 28 mai. "Alors que les hommes comme vous, Franz-Olivier Giesberg, qui essayent de sauver leur place dans le patriarcat en couvrant de honte les victimes, n'êtes que des enfoirés dégoûtants", a continué Asia Argento, ajoutant dans les commentaires de sa publication : "Je pensais que les dinosaures s'étaient éteints il y a 65 millions d'années."

All women, actresses or not, raped by Weinstein or by unknown monsters, are survivors and sisters. While all men like you, Franz-Olivier Giesbert, trying to save your spot in the patriarchy by shaming victims, are just sick motherfuckers. https://t.co/ljJ9ofqQD9