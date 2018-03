90e cérémonie des Oscars : l’ombre de l’affaire Weinstein plane encore sur Hollywood

La soirée la plus importante de l'année du cinéma américain se déroule dans la nuit de dimanche à lundi alors qu'Hollywood continue de subir les effets du scandale Harvey Weinstein et des mouvements MeToo et Time's Up.

Harvey Weinstein, à Los Angeles, en 2013. (ROBYN BECK / AFP)