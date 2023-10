Absente depuis plusieurs années des écrans, Audrey Tautou prête sa voix dans "Nina et le secret du hérisson"

La dernière apparition à l'écran de l'inoubliable Amélie Poulain remonte à 2018, alors qu'un film américain de 2020 au côté de John Turturro, n'est pas sorti en France.

Éloignée des plateaux de tournage après En Liberté de Pierre Salvadori en 2017, Audrey Tautou retrouvera mercredi les salles obscures en prêtant sa voix au film d'animation Nina et le secret du hérisson, un polar pour enfants, mais qui ne prédit pas un retour imminent au cinéma de cette comédienne très discrète.

Un dernier film invisible en France

L'inoubliable Amélie Poulain double dans le film la mère de Nina, une petite fille à la recherche d'un trésor caché dans l'ancienne usine de son père au chômage (Guillaume Canet), aidée d'un hérisson imaginaire (Guillaume Bats), héros de ses histoires du soir.

C'est la première fois que les spectateurs français entendront la voix d'Audrey Tautou au cinéma depuis 2018, alors que son dernier long-métrage, The Jesus Rolls, de et avec John Turturro, spin-off du "Big Lebowski"des frères Coen, n'est pas sorti dans les salles hexagonales après avoir fait un flop aux Etats-Unis en 2020.

"C'est non !"

Ses admirateurs pourront aussi la revoir en chair et en os du 19 au 25 janvier à La Seine musicale, près de Paris, pour une lecture de Charlotte, le livre de David Foenkinos consacré à la peintre juive Charlotte Salomon. Mais pas (encore) dans un nouveau film.

"Je n'ai pas envie de retourner tout de suite à mon métier d'actrice", a-t-elle expliqué cette semaine dans une rare interview à L'Obs. "Je fais juste un écart", y ajoute celle qui s'est mise en retrait pour "profiter" de sa fille, adoptée au Vietnam en 2019. "Je ne m'imagine pas quitter mon domicile à 6 heures du matin pour revenir à 21 heures, cinq jours sur sept pendant trois mois. Me priver de mon enfant pour un tournage, c'est non !", justifie la quadra qui préfère pour l'heure s'adonner à la photographie et au dessin, illustrant un livre pour enfants qu'elle a écrit.

Parfaite pour l'animation

C'est parce qu'elle ne peut "rien refuser" aux créateurs de Nina et le secret du hérisson, Jean-Loup Felicioli et Alain Gagnol, qu'Audrey Tautou a rejoint leur projet, après avoir déjà participé à leur précédent film, Phantom Boy, en 2015. "Ce sont des metteurs en scène talentueux et adorables. Et, comme pour Charlotte, je savais que ça ne me prendrait pas beaucoup de temps".

"Ce que j'adore avec Audrey, c'est l'énergie qu'elle arrive à faire passer, les nuances dans sa voix et, en plus, elle a beaucoup d'humour", explique Alain Gagnol à l'AFP. "Elle a une voix très pétillante. Pour l'animation, c'est vraiment parfait". L'occasion pour le réalisateur de rendre également hommage à Guillaume Bats, humoriste décédé cette année à 36 ans, qui prête sa voix au hérisson, personnage en noir et blanc inspiré du premier Mickey Mouse.