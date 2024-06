À Lille, un père et sa fille font le buzz sur internet avec leur critique du film "un p'tit truc en plus" d'Artus

Le magicien Charly Potter et sa fille Louise atteinte d'une myopathie parlent du handicap et du quotidien avec humour sur les réseaux sociaux. Et ces derniers jours, ils cartonnent avec leur dernière vidéo, une critique du film à succès, "Un p'tit truc en plus".

C'est l'histoire d'une complicité sans faille. Celle d'un papa magicien et de sa fille qui souffre de myopathie, et de leur complicité sans faille. Ensemble ils publient des vidéos sur les réseaux sociaux pour parler avec humour du handicap depuis deux ans. L'une d'elles compte aujourd'hui plus de neuf millions de vues. Il s'agit d'une critique du film "Un ptit truc en plus" d'Artus, tout aussi drôle qu'émouvante.

Charly et Louise se sont lancés un défi, ils retourneront voir le film au cinéma à chaque nouveau million de vues! Charly et Louise se sont lancés un défi, ils retourneront voir le film au cinéma à chaque nouveau million de vues! (FRANCE 3 LILLE)

"Voilà la télé, attention ! Non ! Au secours !", crie Charly en reculant le fauteuil roulant de sa fille Louise face à l'entrée de la caméra à leur domicile. Avec un papa magicien et une fille adepte des réseaux sociaux, il y a de l'ambiance à la maison et le duo fantasque, aussi drôle que touchant s'en donne à cœur joie pour concocter des vidéos dont il a le secret.

Leur complicité devant et derrière la caméra a su toucher les internautes. "On s'amuse énormément et on a toujours plein d'idées! On verra où cela nous mènera, mais si on arrive à donner un peu de gaieté aux gens, c'est la base de notre truc. On fait sourire les gens, on a plein de commentaires et ça c'est cool", explique Charly Potter. Leur dernière en date donc, leur critique du film d'Artus, "Un p'tit truc en plus", a été vue des millions de fois sur les réseaux sociaux.

L'opus les a tous deux bouleversés : "Tu as pleuré", dit Louise. "J'étais effondré, oui", répond son père. "Alors, le lendemain on a fait une petite vidéo qui a fait deux millions de vues en un jour et des centaines de milliers de messages. C'était un truc de fou", sourit-il. "Tu veux un mouchoir", lui propose Louise. "Non, je vais prendre ton doudou pour sécher mes larmes", plaisante Charly.

Depuis ce succès qu'ils n'attendaient pas, Charly et Louise ont pris un engagement. Ils retourneront au cinéma voir le film chaque fois qu'un nouveau million est franchi, avec encore et toujours de l'émotion et une devise : "Rien à battre du handicap!".