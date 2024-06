"Un p'tit truc en plus" passe le cap des sept millions de spectateurs et intègre le top 100 des plus gros succès français

La comédie Un p'tit truc en plus, plus gros succès français en salles depuis la pandémie de Covid-19, a dépassé les sept millions d'entrées en un peu moins de sept semaines d'exploitation, selon les chiffres annoncés dimanche 16 juin par Artus. "7 millions de mercis ! Merci merci merci pour cette aventure folle !" a-t-il écrit dans sa publication.

Réalisée par l'humoriste également à l'affiche du film, cette comédie avec Clovis Cornillac et Alice Belaïdi prend le parti de rire avec les personnes en situation de handicap. Une dizaine de comédiens amateurs en situation de handicap y donnent la réplique au casting de professionnels, apportant ce "p'tit truc en plus" qui avait pourtant rebuté certains producteurs frileux, selon Artus.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par A R T U S et S Y L 2 1 (@artus.officiel)

Ce nouveau cap place le film 96e au rang des plus grands succès au box-office français. Le film se tient juste derrière Skyfall, le James Bond de Sam Mendes ou encore Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban de Alfonso Cuarón et dépasse Avengers : Endgame de Joe Russo et Anthony Russo, et Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson.